Трамп удивил ответом: готов ли надавить на РФ через замороженные активы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным российским активам в качестве рычага переговоров. Об этом глава Белого дома заявил с борта самолета Air Force One.

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

На вопрос, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии" – отметил американский лидер.

Стоит отметить, ранее главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в Брюсселе 27 октября сообщила журналистам, что в предложениях Европейской комиссии по закрытию ЕС финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах до следующего заседания Европейского совета 18 декабря будут предложены различные варианты источников финансирования, с основным акцентом на российские замороженные суверенные активы.

