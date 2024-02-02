Вслед за поляками венгерские фермеры тоже объявили о протесте на границе с Украиной

Венгерские фермеры недовольны предложением Еврокомиссии продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на год. Как сообщили в Ассоциации венгерских фермерских групп и кооперативов (MAGOSZ), запланировано проведение протеста на границе с Украиной.

Венгерские фермеры поддержат поляков

"Согласно мероприятиям, представленным на днях Еврокомиссией, неограниченный, полностью свободный импорт украинских продуктов питания будет продлен еще на 1 год… Венгерские фермеры будут действовать против этого всеми доступными средствами, решительнее всего"

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Там считают, что ГМО продукты неконтролируемого качества, обработанные запрещенными химикатами, могут представлять угрозу не только потребителям, но и сельскому хозяйству ЕС.

В Ассоциации фермеров сообщили, что в знак протеста против решения Еврокомиссии они организуют демонстрацию фермеров в Захоне 9 февраля в 11:00.

Напомним, как писали "Комментарии", в польском фермерском союзе "Солидарность" сообщили, что уже принято решение объявить всеобщую забастовку фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также блокады дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах. 9 февраля 2024 в 10.00. Пока нет информации, как долго продлится блокада пунктов пропуска. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц — с 9 февраля по 10 марта.

Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.

Напомним, "Комментарии" писали, что между Украиной и Польшей продолжается настоящая торговая война , которая резко ухудшила межгосударственные отношения и нанесла немало ущерба экономикам обеих стран. Осенью 2023 г. польские фермеры заблокировать границу с Украиной. Поэтому торговля с Украиной стала рискованной для европейских компаний; украинские экспортеры, которые вопреки всему продолжали работать и платить налоги в бюджет, чтобы Украина могла продолжать борьбу с российским агрессором.

Также "Комментарии" писали, что к протестам поляков присоединилась Венгрия.



