Забрать право голоса или выгнать: в ЕС готовят 5 сценариев, если Орбан победит

В Европейском Союзе обсуждается несколько сценариев реагирования на возможную победу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. По данным Politico, дипломаты ЕС рассматривают по меньшей мере пять способов, которые могли бы предотвратить блокирование решений внутри союза.

Как пишет Politico, в Брюсселе опасаются, что новый термин Орбана может усложнить принятие ключевых решений в ЕС, особенно в вопросах внешней политики, бюджета и санкционной политики. Один из европейских чиновников отметил, что в случае победы венгерского премьера "начнётся настоящая борьба" за сохранение единства блока. Другой дипломат добавил, что Орбан – это "троянский конь", разрушающий доверие в Европе.

5 способов, как в ЕС планируют удержать Орбана в случае его победы на выборах

Смена правил голосования

Один из наиболее обсуждаемых вариантов в ЕС, это расширение использования голосования квалифицированным большинством. В настоящее время ряд важных решений в ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов. В случае перехода к системе квалифицированного большинства решение принималось бы, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза. Такой подход может снизить возможности отдельных государств блокировать политические решения.

Европа нескольких форматов

Еще один сценарий по поводу Орбана предполагает более широкое использование гибких форматов сотрудничества, когда группа стран ЕС может двигаться вперед в определенных политических или экономических вопросах без участия всех членов союза. В то же время, дипломаты подчеркивают, что такой механизм должен оставаться исключением, а не новой нормой для ЕС.

Финансовое давление

Третий вариант ЕС состоит в усилении механизмов финансового контроля. Европейская комиссия уже предлагала увязать выделение средств из бюджета ЕС с соблюдением принципов верховенства права. В случае нарушения выплаты для Венгрии или другой страны могут быть приостановлены или заблокированы.

Приостановление права голоса

Среди более радикальных мер в ЕС называют применение статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить право голоса страны-члена, если она нарушает фундаментальные ценности блока. Однако для такого решения необходима поддержка всех других государств ЕС, что делает этот сценарий давления на Венгрию маловероятным.

Исключение Венгрии из ЕС

Наиболее радикальной и одновременно менее реалистичной опцией остается исключение Венгрии из ЕС. Такого прецедента в истории союза еще не было, и большинство дипломатов считают этот вариант политически опасным, ведь он может подтолкнуть Будапешт к еще более тесному сотрудничеству с Россией.

Выборы в Венгрии намечены на 12 апреля.

