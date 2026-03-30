Забрати право голосу або вигнати: у ЄС готують 5 сценаріїв, якщо Орбан переможе

У Європейському Союзі обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. За даними Politico, дипломати ЄС розглядають щонайменше п’ять способів, які могли б запобігти блокуванню рішень усередині союзу.

Як пише Politico, у Брюсселі побоюються, що новий термін Орбана може ускладнити ухвалення ключових рішень у ЄС, особливо у питаннях зовнішньої політики, бюджету та санкційної політики. Один із європейських чиновників зазначив, що у разі перемоги угорського прем’єра "почнеться справжня боротьба" за збереження єдності блоку. Інший дипломат додав, що Орбан – це "троянський кінь", який руйнує довіру в Європі.

5 способів, як у ЄС планують стримати Орбана у випадку його перемоги на виборах

Зміна правил голосування

Один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС, це розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів. У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу. Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.

Європа кількох форматів

Ще один сценарій щодо Орбана передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці, коли група країн ЄС може рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу. Водночас дипломати наголошують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою для ЄС.

Фінансовий тиск

Третій варіант ЄС полягає у посиленні механізмів фінансового контролю. Європейська комісія вже пропонувала пов’язати виділення коштів з бюджету ЄС з дотриманням принципів верховенства права. У разі порушень виплати для Угорщини чи іншої країни можуть бути призупинені або заблоковані.

Призупинення права голосу

Серед радикальніших заходів у ЄС називають застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупинити право голосу країни-члена, якщо вона порушує фундаментальні цінності блоку. Проте для такого рішення необхідна підтримка всіх інших держав ЄС, що робить цей сценарій тиску на Угорщину малоймовірним.

Виключення Угорщини з ЄС

Найбільш радикальною і водночас найменш реалістичною опцією залишається виключення Угорщини з ЄС. Такого прецеденту в історії союзу ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.

Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

