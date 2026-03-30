Забрати право голосу або вигнати: у ЄС готують 5 сценаріїв, якщо Орбан переможе

Slava Kot
У Європейському Союзі обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. За даними Politico, дипломати ЄС розглядають щонайменше п’ять способів, які могли б запобігти блокуванню рішень усередині союзу.
Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Як пише Politico, у Брюсселі побоюються, що новий термін Орбана може ускладнити ухвалення ключових рішень у ЄС, особливо у питаннях зовнішньої політики, бюджету та санкційної політики. Один із європейських чиновників зазначив, що у разі перемоги угорського прем’єра "почнеться справжня боротьба" за збереження єдності блоку. Інший дипломат додав, що Орбан – це "троянський кінь", який руйнує довіру в Європі.
5 способів, як у ЄС планують стримати Орбана у випадку його перемоги на виборах
Один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС, це розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів. У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу. Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.
Ще один сценарій щодо Орбана передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці, коли група країн ЄС може рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу. Водночас дипломати наголошують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою для ЄС.
Третій варіант ЄС полягає у посиленні механізмів фінансового контролю. Європейська комісія вже пропонувала пов’язати виділення коштів з бюджету ЄС з дотриманням принципів верховенства права. У разі порушень виплати для Угорщини чи іншої країни можуть бути призупинені або заблоковані.
Серед радикальніших заходів у ЄС називають застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупинити право голосу країни-члена, якщо вона порушує фундаментальні цінності блоку. Проте для такого рішення необхідна підтримка всіх інших держав ЄС, що робить цей сценарій тиску на Угорщину малоймовірним.
Найбільш радикальною і водночас найменш реалістичною опцією залишається виключення Угорщини з ЄС. Такого прецеденту в історії союзу ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.
Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.
