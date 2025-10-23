logo

Главная Новости Мир ЕС Зеленский просит ЕС снять "искусственную блокаду": о чем идет речь
Зеленский просит ЕС снять "искусственную блокаду": о чем идет речь

Президент попросил партнеров снять "искусственную блокаду" и открыть кластеры для Украины

23 октября 2025, 15:40
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны ЕС найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Зеленский просит ЕС снять "искусственную блокаду": о чем идет речь

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер акцентировал, что длительная блокада движения Украины в ЕС является "несправедливой" и "недоброй" и для Украины, и для Европы.

"Украина сделала все необходимое, чтобы открыть кластеры вовремя. Блокада является искусственной, и мы должны найти путь двигаться вперед", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что расширение ЕС означает больше стабильности в Европе, и также оно является частью общей обороны и геополитической безопасности.

"Я призываю вас найти путь, чтобы ЕС сдержал свое обещание – так, как Украина придерживается своего", – добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Правительственного офиса по координации европейской интеграции Александр Ильков заявил, что Украина ожидает реакции Евросоюза относительно осуществленных реформ и призывает начать неофициальный переговорный процесс, несмотря на вето венгерского премьера Виктора Орбана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Илькова в выступлении на Accession Exchange Forum в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало – в 2022 году балконы по всей Европе украшали украинские флаги. Потоки гуманитарной помощи шли на восток. Незнакомцы открывали двери своим домам для беженцев. Европейцы заявляли, что готовы любым путем поддерживать украинцев и обещали скоро членство Украины в ЕС. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




