logo_ukra

BTC/USD

109505

ETH/USD

3851.56

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Зеленський просить ЄС зняти "штучну блокаду": про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський просить ЄС зняти "штучну блокаду": про що йдеться

Президент попросив партнерів зняти "штучну блокаду" та відкрити кластери для України

23 жовтня 2025, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський вкотре закликав країни ЄС знайти шлях, щоби відкрити переговорні кластери про вступ України. Як передає портал "Коментарі", про це Зеленський заявив під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.

Зеленський просить ЄС зняти "штучну блокаду": про що йдеться

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер наголосив, що тривала блокада руху України в ЄС є "несправедливою" і "недоброю" і для України, і для Європи.

"Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Блокада є штучною, і ми маємо знайти шлях рухатися вперед", – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що розширення ЄС означає більшу стабільність у Європі, і також воно є частиною загальної оборони та геополітичної безпеки.

"Я закликаю вас знайти шлях, щоб ЄС дотримався своєї обіцянки – так, як Україна дотримується своєї", – додав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков заявив, що Україна очікує на реакцію Євросоюзу щодо здійснених реформ і закликає розпочати неофіційний переговорний процес, незважаючи на вето угорського прем'єра Віктора Орбана. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Ількова у виступі на Accession Exchange Forum у Києві.

Також видання "Коментарі" повідомляло — 2022 року балкони по всій Європі прикрашали українські прапори. Потоки гуманітарної допомоги йшли Схід. Незнайомці відчиняли двері своїм будинкам для біженців. Європейці заявляли, що готові будь-яким шляхом підтримувати українців і скоро обіцяли членство України в ЄС. Але наразі ситуація кардинально змінилася. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини