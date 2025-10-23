Глава української держави Володимир Зеленський вкотре закликав країни ЄС знайти шлях, щоби відкрити переговорні кластери про вступ України. Як передає портал "Коментарі", про це Зеленський заявив під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер наголосив, що тривала блокада руху України в ЄС є "несправедливою" і "недоброю" і для України, і для Європи.

"Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Блокада є штучною, і ми маємо знайти шлях рухатися вперед", – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що розширення ЄС означає більшу стабільність у Європі, і також воно є частиною загальної оборони та геополітичної безпеки.

"Я закликаю вас знайти шлях, щоб ЄС дотримався своєї обіцянки – так, як Україна дотримується своєї", – додав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков заявив, що Україна очікує на реакцію Євросоюзу щодо здійснених реформ і закликає розпочати неофіційний переговорний процес, незважаючи на вето угорського прем'єра Віктора Орбана. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Ількова у виступі на Accession Exchange Forum у Києві.

Також видання "Коментарі" повідомляло — 2022 року балкони по всій Європі прикрашали українські прапори. Потоки гуманітарної допомоги йшли Схід. Незнайомці відчиняли двері своїм будинкам для біженців. Європейці заявляли, що готові будь-яким шляхом підтримувати українців і скоро обіцяли членство України в ЄС. Але наразі ситуація кардинально змінилася. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico.



