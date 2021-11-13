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Жилье из веток и отсутствие электричества: СМИ показали лагерь беженцев на границе с Беларусью и Польшей (ФОТО)

На границе находится много семей с детьми

сегодня, 13:09
Автор:

Елизавета Черных
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Журналисты добрались до лагеря беженцев на границе между Польшей и Беларусью. Сейчас там находится порядка двух тысяч мигрантов, большинство из которых хотят попасть на территорию Великобритании или Германии. Об этом пишет Telergam-канал PavlovskyNews.

Жилье из веток и отсутствие электричества: СМИ показали лагерь беженцев на границе с Беларусью и Польшей (ФОТО)

Беженцы на границе Польши и Беларуси - фото: belta.by

Отмечается, что мигранты сооружают для себя временное жилье из веток и деревьев. Некоторые разбивают палатки прямо у стен из колючей проволоки. Продукты и воду мигрантам привозят, отмечают журналисты. 

Кроме того, удалось выяснить, что на границе находится много семей с детьми, а также военных с автоматами, которые дежурят по периметру. 

Одной из главных проблем беженцы называют отсутствие электричества и сигарет. Сами журналисты отметили, что доступ к интернету возле лагерей мигрантов также практически отсутствует. 

Напомним, что участки границы между Польшей и Белорусской республикой, куда все прибывают новые мигранты, сейчас находятся под возросшей охраной польского войска. Вместе с тем, польские полицейские на собственной территории ищут нелегалов, которые смогли проникнуть сюда, преодолев все преграды

Ранее иракский нелегал Ребаз Наджм Хама Саид откровенно рассказал о том, что сейчас творится на границе белорусской республики и Польши. Он рассказал о вещах, вызывающих шок. Этот разговор с иракским курдом -  читайте в нашем материале. 

Напомним, что министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как Украина укрепляет границу с Беларусью, откуда есть угроза миграционной атаки. Он также отметил, что в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти действия и то, действительно ли велика угроза (в том числе нашествия мигрантов в Украину) со стороны Беларуси.





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