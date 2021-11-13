Жилье из веток и отсутствие электричества: СМИ показали лагерь беженцев на границе с Беларусью и Польшей (ФОТО)

Журналисты добрались до лагеря беженцев на границе между Польшей и Беларусью. Сейчас там находится порядка двух тысяч мигрантов, большинство из которых хотят попасть на территорию Великобритании или Германии. Об этом пишет Telergam-канал PavlovskyNews.

Беженцы на границе Польши и Беларуси - фото: belta.by

Отмечается, что мигранты сооружают для себя временное жилье из веток и деревьев. Некоторые разбивают палатки прямо у стен из колючей проволоки. Продукты и воду мигрантам привозят, отмечают журналисты.

Кроме того, удалось выяснить, что на границе находится много семей с детьми, а также военных с автоматами, которые дежурят по периметру.

Одной из главных проблем беженцы называют отсутствие электричества и сигарет. Сами журналисты отметили, что доступ к интернету возле лагерей мигрантов также практически отсутствует.

Напомним, что участки границы между Польшей и Белорусской республикой, куда все прибывают новые мигранты, сейчас находятся под возросшей охраной польского войска. Вместе с тем, польские полицейские на собственной территории ищут нелегалов, которые смогли проникнуть сюда, преодолев все преграды

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