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Активист поставил детский гроб перед домом Виктора Орбана: жирнеет с каждым днем

Венгерский активист критикует Орбана за его связи с Путиным и указывает, что политическая элита "жирнеет с каждым днем", а страна находится в экономическом кризисе.

сегодня, 11:00
Автор:
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Slava Kot
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Активист и юрист Золтан Керещени отнес детский гроб с надписью "будущее венгерской молодежи" к одному из домов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерский ресурс Telex.

Активист поставил детский гроб перед домом Виктора Орбана: жирнеет с каждым днем

Венгерский активист Золтан Керещени. Фото: Facebook Zoltán Keresztény

Керещени критикует руководящую партию Венгрии "Фидес" и лидера страны Виктора Орбана за их связи с Россией. Активист утверждает, что Орбан "привязал судьбу Венгрии с путинистким, советско-российским государством". По его словам, поэтому Венгрия находится в экономическом кризисе, а политическая элита "жирнеет с каждым днем".


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"Теперь здесь не советские войска, а агенты влияния Путина, создающие ненависть в венгерской общественной жизни и политике. Теперь мы должны бороться против них! Иначе будущее венгерской молодежи останется в гробу", – пишет Золтан Керещени.

Сам Золтан Керещени называет Виктора Орбана "вечным генеральным секретарем Венгерской социалистической рабочей партии Фидес", сравнивая его с коммунистическими предшественниками и указывая на длительный период управления страной. Виктор Орбан был премьер-министром Венгрии в 1998-2002 годах и возглавляет страну непрерывно с 2010 года.

Недавно венгерский активист прославился тем, что замотал памятник советским солдатам мусорными пакетами, на которые установил флаги ЕС, Украины и революционных событий в Венгрии 1956 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 38 стран написали совместное заявление, в котором критикуют венгерское правительство из-за последних принятых законов.

Также "Комментарии" писали о парламенте Венгрии, который принял противоречивый "закон о мести".



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Источник: https://telex.hu/belfold/2023/07/22/gyerekkoporsot-tett-orban-felcsuti-haza-ele-egy-aktivista
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