Амбициозные планы Молдовы. Санду заявила, когда хочет вступить в ЕС

Президент Молдовы Мая Санду на государственном телевидении объявила свои планы по вступлению Молдовы в ЕС. Санду считает, что страна сможет присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

Проевропейская Мая Санду была избрана президентом Молдовы в 2020 году и, когда заменила на этом посту пророссийского политика Игоря Додона. Лидер страны выразила свои надежды, что пострадавшая от кризиса Молдова может войти в состав Европейского Союза в ближайшие годы.

"Мои желания очень амбициозны. Я думаю, что мы должны стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия", — сказала президент Молдовы Мая Санду.

Одна из беднейших стран Европы вместе с Украиной в июне 2022 года получила статус кандидата на членство в ЕС.

Молдова, кроме значительных экономических проблем, страдает и из-за войны в Украине. Правительство страны пытается отказаться от российского газа, а из-за ракетных обстрелов Украины в Молдове происходят масштабные отключения электросети. Также большой рост инфляции вызывает внутренние протесты местных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Молдова, полностью зависимая от российского газа, решила от него отказаться. Теперь европейская страна будет получать газ из Румынии.

Также "Комментарии" писали о том, что после ракетных обстрелов Украины в Молдове пропал свет у 90% жителей страны. Поэтому правительство Молдовы вызвало российского посла для объяснений ситуации, вызванной Российской Федерацией.

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