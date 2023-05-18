Более 1000 россиян просят убежища в Финляндии: какая причина

Финляндия ожидает позицию Европейского Союза относительно дальнейшей судьбы россиян, бежавших от призыва в армию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание YLE.

Россияне бегут от армии. Фото из открытых источников

Миграционная служба Финляндии заявила, что в настоящее время 1109 граждан Российской Федерации попросили убежища в Финляндии. Причиной защиты и убежища называю избегание военной службы в России, а впоследствии и отправка в зону боевых действий на территории Украины.

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Однако Финляндия пока не принимает окончательного решения о судьбе граждан РФ в своей стране и ожидает решения Европейского Союза.

"Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища", — сказала директор по вопросам миграции Министерства внутренних дел Санна Саттер.

Пока неизвестно, когда Евросоюз подготовит инструкцию действий сбежавших из России российских мужчин призывного возраста, чтобы не попасть в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство иностранных дел Литвы выразило возмущение демонтажем памятников в Российской Федерации. Литовцы считают, что это "унижение исторической правды", ведь монументы были созданы о памяти литовцев и поляков, незаконно высланных из своих земель в Сибирь, где они погибли в российских лагерях НКВД.

Также "Комментарии" писали о Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope в Казахстане, которое узнало настроения казахов по поводу войны и выяснило кого поддерживают больше. Соцслужба спросила у казахов, кого они поддерживают в войне больше, Украину или Российскую Федерацию. Кроме того, за последние шесть месяцев среди граждан Казахстана увеличилось опасение о возможном нападении РФ на их Страну.