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Более 1000 россиян просят убежища в Финляндии: какая причина

Финляндия не спешит предоставить убежище россиянам, бежавшим от российской армии.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Финляндия ожидает позицию Европейского Союза относительно дальнейшей судьбы россиян, бежавших от призыва в армию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание YLE.

Более 1000 россиян просят убежища в Финляндии: какая причина

Россияне бегут от армии. Фото из открытых источников

Миграционная служба Финляндии заявила, что в настоящее время 1109 граждан Российской Федерации попросили убежища в Финляндии. Причиной защиты и убежища называю избегание военной службы в России, а впоследствии и отправка в зону боевых действий на территории Украины.


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Однако Финляндия пока не принимает окончательного решения о судьбе граждан РФ в своей стране и ожидает решения Европейского Союза.

"Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища", — сказала директор по вопросам миграции Министерства внутренних дел Санна Саттер.

Пока неизвестно, когда Евросоюз подготовит инструкцию действий сбежавших из России российских мужчин призывного возраста, чтобы не попасть в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство иностранных дел Литвы выразило возмущение демонтажем памятников в Российской Федерации. Литовцы считают, что это "унижение исторической правды", ведь монументы были созданы о памяти литовцев и поляков, незаконно высланных из своих земель в Сибирь, где они погибли в российских лагерях НКВД.

Также "Комментарии" писали о Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope в Казахстане, которое узнало настроения казахов по поводу войны и выяснило кого поддерживают больше. Соцслужба спросила у казахов, кого они поддерживают в войне больше, Украину или Российскую Федерацию. Кроме того, за последние шесть месяцев среди граждан Казахстана увеличилось опасение о возможном нападении РФ на их Страну.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20032434
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Обсуждения

Олег

сегодня, 11:59

Ні в якому разі не давати притулок. Посади свиню за стіл, вона полкладе туди і ноги.


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