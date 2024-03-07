Президент Петр Павел сообщил, что Чехия собрала необходимые средства на покупку 800 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины.

Чехия закупит снаряды для Украины. Фото из открытых источников

По словам президента Чехии, в ближайшее время правительство его страны подпишет меморандум с 18 государствами, которые присоединились к инициативе, и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. В частности, Петр Павел планирует сообщить, какие государства присоединились к инициативе и какие суммы средств предоставили для приобретения снарядов.

Петр Павел предположил, что в ближайшие недели приобретенные за пределами Европейского Союза боеприпасы могут прибыть в Украину.

Президент Чехии добавил, что "теперь все зависит от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь этот процесс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

