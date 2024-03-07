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Чехия инициирует закупку большой партии снарядов для Украины: детали

Для украинской армии закупят 800 тысяч боеприпасов

сегодня, 19:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Петр Павел сообщил, что Чехия собрала необходимые средства на покупку 800 тысяч снарядов для Вооруженных сил Украины.

Чехия инициирует закупку большой партии снарядов для Украины: детали

Чехия закупит снаряды для Украины. Фото из открытых источников

По словам президента Чехии, в ближайшее время правительство его страны подпишет меморандум с 18 государствами, которые присоединились к инициативе, и предоставит подробную информацию о графике и дальнейших шагах. В частности, Петр Павел планирует сообщить, какие государства присоединились к инициативе и какие суммы средств предоставили для приобретения снарядов.

Петр Павел предположил, что в ближайшие недели приобретенные за пределами Европейского Союза боеприпасы могут прибыть в Украину.

Президент Чехии добавил, что "теперь все зависит от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь этот процесс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что своим заявлением о возможности отправки в Украину иностранных военнослужащих президент Франции Эммануэль Макрон показал отсутствие единства в Европе, считает военный эксперт Николай Белесков. По словам эксперта, президент Франции — человек крайностей, долго выступавший за переговоры с РФ, а теперь поддерживающий самые радикальные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.



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Источник: https://www.ctk.cz/
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