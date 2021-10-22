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В США медбрат на протяжении года убивал пациентов

Мужчине грозит наказание в виде смертной казни

сегодня, 12:26
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки медицинский работник убил пациентов. Об этом сообщает издание BBC. 

В США медбрат на протяжении года убивал пациентов

В США медбрат убил пациентов. Фото: Unsplash

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Техас. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с 2017 по 2018 год 37 летний мужчина, который работал медбратом, вводил воздух в артерии четырем пациентам. В результате все они погибли. В медкартах умерших указывается, что смерть наступила из-за повреждения головного мозга.

Сообщается, что все четверо пациентов до своей смерти успешно восстанавливались после операций. Медики не понимали почему состояние больных резко ухудшилось. 

Компьютерная томография показала наличие воздуха в мозгу погибших. Суд присяжных вынес приговор медбрату. Теперь мужчине грозит наказание в виде смертной казни. На данный момент он находится под стражей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Германии мужчина напал на сотрудника АЗС за просьбу надеть маску. Злоумышленник хотел расплатиться за топливо, однако зашел на территорию магазина без медицинской маски. Продавец попросил мужчину одеть её и между ними произошел конфликт. Правонарушитель сходил за маской, а когда вернулся, избил сотрудника магазина. Правоохранители задержали подозреваемого. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Массачусетс студентка погибла во время соревнований по поеданию хот-догов. Во время конкурса 20-летней девушке стало плохо и она потеряла сознание. На место событий поспешили медики, а в это время пострадавшей оказали первую помощь. Студентка скончалась в стенах медицинского учреждения. Предположительно смерть наступила в результате асфиксии. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58993678
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