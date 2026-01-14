Дания решила доказать США, что будет сражаться за Гренландию: какое решение принято

Рубрики
Кравцев Сергей
В преддверии трехсторонней встречи в Белом доме с участием Гренландии, Соединенных Штатов и Дании Копенгаген объявил о расширении военного контингента в Арктике и Гренландии. Соответствующее заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Лунд Поульсен. Фото: из открытых источников
Такое решение было принято после критики со стороны Вашингтона относительно недостаточных мер безопасности на стратегической автономной территории.
Спикер добавил, что Дания "ведет постоянный диалог со своими союзниками по поводу новых и расширенных мер в 2026 году".
Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате США представлен законопроект, прямо запрещающий использование американских вооруженных сил для оккупации или установления контроля над территориями союзников НАТО. Документ появился на фоне обеспокоенности законодателей заявлениями и инициативами администрации президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии, пишет Financial Times.
Законопроект предусматривает запрет для Пентагона и Государственного департамента США использовать бюджетные средства, выделяемые Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля над территорией государства-члена НАТО". Таким образом, инициатива фактически делает невозможным силовое давление на союзников по альянсу.
