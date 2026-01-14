Дания решила доказать США, что будет сражаться за Гренландию: какое решение принято

В преддверии трехсторонней встречи в Белом доме с участием Гренландии, Соединенных Штатов и Дании Копенгаген объявил о расширении военного контингента в Арктике и Гренландии. Соответствующее заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Лунд Поульсен. Фото: из открытых источников

Такое решение было принято после критики со стороны Вашингтона относительно недостаточных мер безопасности на стратегической автономной территории.

"Мы будем продолжать усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но еще больше сосредоточимся в рамках НАТО на проведении большего количества учений и усилении присутствия НАТО в Арктике", — отметил Троэльс Лунд Поульсен.

Спикер добавил, что Дания "ведет постоянный диалог со своими союзниками по поводу новых и расширенных мер в 2026 году".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате США представлен законопроект, прямо запрещающий использование американских вооруженных сил для оккупации или установления контроля над территориями союзников НАТО. Документ появился на фоне обеспокоенности законодателей заявлениями и инициативами администрации президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии, пишет Financial Times.

Законопроект предусматривает запрет для Пентагона и Государственного департамента США использовать бюджетные средства, выделяемые Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций или иного установления контроля над территорией государства-члена НАТО". Таким образом, инициатива фактически делает невозможным силовое давление на союзников по альянсу.

