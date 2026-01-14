logo_ukra

Данія вирішила довести США, що буде битися за Гренландію: яке рішення ухвалено
commentss НОВИНИ Всі новини

Данія вирішила довести США, що буде битися за Гренландію: яке рішення ухвалено

Данія посилює війська у Гренландії та Арктиці: заява міністра оборони для AFP

14 січня 2026, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Напередодні тристоронньої зустрічі у Білому домі за участі Гренландії, Сполучених Штатів і Данії, Копенгаген оголосив про розширення військового контингенту в Арктиці та Гренландії. Відповідну заяву зробив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данія вирішила довести США, що буде битися за Гренландію: яке рішення ухвалено

Лунд Поульсен. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалили після критики з боку Вашингтона щодо недостатніх заходів безпеки на стратегічній автономній території.

"Ми продовжуватимемо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більше зосередимося в межах НАТО на проведенні більшої кількості навчань та посиленні присутності НАТО в Арктиці", — зазначив Троельс Лунд Поульсен.

Спікер додав, що Данія "веде постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та розширених заходів у 2026 році".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сенаті США представлено законопроект, який прямо забороняє використання американських збройних сил для окупації або встановлення контролю над територіями союзників НАТО. Документ з'явився на тлі стурбованості законодавців заявами та ініціативами адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Гренландії, пише Financial Times.

Законопроект передбачає заборону для Пентагону і Державного департаменту США використовувати бюджетні кошти, що виділяються Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій чи іншого встановлення контролю над територією держави – члена НАТО". Таким чином, ініціатива фактично унеможливлює силовий тиск на союзників по альянсу.

Раніше "Коментарі" писали - все-таки буде війна: які дані щодо Ірану США запросили у Європи.



