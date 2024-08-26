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Даже на войне существуют правила: как в ООН отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

Сегодня утром РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине

сегодня, 22:35
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Автор:
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Лиля Воробьева

Новый координатор ООН и гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале решительно осудил произошедшую в понедельник 26 августа массированную атаку России.

Даже на войне существуют правила: как в ООН отреагировали на массированную атаку РФ по Украине

В ООН осудили массированную атаку РФ по Украине (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Шмале, он поделился, что в это утро провел несколько часов в укрытии из-за новой волны атак российских войск по Украине. В результате погибли и получили ранения гражданские, а также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре гражданского назначения.

Шмале подчеркнул: "Недопустимо, что вместо того, чтобы жить нормальной жизнью, люди в Украине вынуждены прятаться на станциях метро и других укрытиях. Даже во время войны существуют правила. Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Гражданские должны быть защищены".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как бы европейцы отреагировали на массированный ракетно-дроновый удар России. Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине 26 августа один из вражеских шахедов залетел на территорию Польши, однако его не сбили якобы из-за так называемых атмосферных условий. По информации военных, беспилотник пал на территории Люблинского воеводства.

По его словам, Украина — единственная реально боеспособная страна Европы не по количеству и качеству оружия, а по опыту, боевому духу и мужеству.

Также "Комментарии" писали о том, что Минобороны России цинично прокомментировало массированный удар по Украине . Министерство обороны России доложило о комбинированном массированном ударе по Украине, произошедшем 26 мая. По заявлениям Минобороны РФ, на территории Украины после российской атаки "все назначенные цели поражены".

Министерство обороны сообщило, что объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.



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Источник: https://ukraine.un.org/en/277331-civilians-must-be-protected-and-international-humanitarian-law-must-be-respected
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