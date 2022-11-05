Додик утверждает, что Запад не достигнет своих целей в Украине

Боснийско-сербский пророссийский политик Милорад Додик считает, что страны Запада не смогут довести Россию до желаемого состояния, поэтому сосредоточатся на балканских странах. Об этом один из лидеров сербов Боснии и Герцоговины сообщил в информационном агентстве Тanjug, обсуждая вопросы Косово в столице Сербии.

Милорад Додик. Фото с открытых источников

Пророссийский Додык считает, что США и другие страны Запада пытаются дестабилизировать состояние Балкан. Боснийско-сербский политик утверждает, что именно Запад помогает косоварам создавать ужасные условия для сербов.

Кроме того, Милорад Додик говорит, что Запад якобы требует от Украины скорых и больших успехов в войне против России. По словам Додика, главная цель стран Запада – это поражение Российской Федерации и возможность захватить ресурсы этой страны.

"Мероприятие требует быстрых успехов, их конечная цель – разорвать Россию и завладеть ее ресурсами", — озвучил свои мысли Додик.

На этом пророссийский деятель не остановился и призвал всех сербов, включая живущих в Сербии и Косово, выступить с единственной позицией по дестабилизации в балканском регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о напряженных отношениях между Сербией и Косово. Власти Косово объявили, что с 1 июля номера жителей страны должны быть переведены на косовские, но из-за протестов решения были сдвинуты на 1 ноября. Кроме того, Сербия в начале ноября перевела армию в боевую готовность, ведь, по ее данным, на границе с Косово были замечены беспилотники.

Также "Комментарии" писали, что в боевую готовность на Ближнем Востоке перешла армия США.

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