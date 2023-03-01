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Еще один союзник Путина начинает удаляться от России

Президент Сербии тщательно подбирает свои слова, передает также много намеков и словесных предположений, указывающих на изменение курса для его страны.

сегодня, 17:59
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Автор:

Slava Kot

Пока что Сербия воздерживается от значительной критики Путина и его полномасштабной войны в Украине. Однако с каждым днем ​​и в этой стране раздражение действиями российского диктатора растет. Традиционный союзник России начинает рассматривать возможность сближения с Западом. Если это произойдет, это будет мощным ударом по все более изолированному Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Еще один союзник Путина начинает удаляться от России

Путин и президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Сербский президент Александар Вучич находится на развилке между двумя странами, однако все больше становится очевидна идея избрать сторону Украины и Запада. В одном из интервью на национальном телевидении президент Сербии заявил, что его страна находится между молотом и наковальней. Politico спросили у Вучича, пора ли для того, чтобы выбрать сторону.


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"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете", — ответил Александар Вучич и добавил "без сомнения, у нас будет трудный выбор в будущем, это все, что я могу сказать.

Таким образом, Александар Вучич осторожно намекает на изменение направления политики для своей страны. Сербия пока не ввела санкции против России, а согласно опросам 66% жителей страны заявили, что ближе к Москве, чем к Западу. Кроме того, 59% обвиняют в войне в Украине именно Запад и только 23% выступают против России.

Однако вместе с этим ЕС предоставил в поддержку Сербии 4,4 млрд евро, а Вучич пытается найти мирное решение с ситуацией с Косово, показывающим его европейское направление. Сербский лидер также заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы с первого момента осудили случившееся 24 февраля. И мы всегда очень поддерживали территориальную целостность Украины. И даже сегодня я могу вам подтвердить, что Крым, Донбасс, Херсон — это все часть Украины", — заявил Вучич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия решила покупать истребители во Франции, а не у своего постоянного поставщика самолетов – России.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.



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Источник: https://www.politico.eu/article/serbia-aleksandar-vucic-europe-russia-choice/
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