Еще один союзник Путина начинает удаляться от России

Пока что Сербия воздерживается от значительной критики Путина и его полномасштабной войны в Украине. Однако с каждым днем ​​и в этой стране раздражение действиями российского диктатора растет. Традиционный союзник России начинает рассматривать возможность сближения с Западом. Если это произойдет, это будет мощным ударом по все более изолированному Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Путин и президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Сербский президент Александар Вучич находится на развилке между двумя странами, однако все больше становится очевидна идея избрать сторону Украины и Запада. В одном из интервью на национальном телевидении президент Сербии заявил, что его страна находится между молотом и наковальней. Politico спросили у Вучича, пора ли для того, чтобы выбрать сторону.

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"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете", — ответил Александар Вучич и добавил "без сомнения, у нас будет трудный выбор в будущем, это все, что я могу сказать.

Таким образом, Александар Вучич осторожно намекает на изменение направления политики для своей страны. Сербия пока не ввела санкции против России, а согласно опросам 66% жителей страны заявили, что ближе к Москве, чем к Западу. Кроме того, 59% обвиняют в войне в Украине именно Запад и только 23% выступают против России.

Однако вместе с этим ЕС предоставил в поддержку Сербии 4,4 млрд евро, а Вучич пытается найти мирное решение с ситуацией с Косово, показывающим его европейское направление. Сербский лидер также заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы с первого момента осудили случившееся 24 февраля. И мы всегда очень поддерживали территориальную целостность Украины. И даже сегодня я могу вам подтвердить, что Крым, Донбасс, Херсон — это все часть Украины", — заявил Вучич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия решила покупать истребители во Франции, а не у своего постоянного поставщика самолетов – России.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.