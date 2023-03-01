Еще один союзник Путина начинает удаляться от России

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Slava Kot
Пока что Сербия воздерживается от значительной критики Путина и его полномасштабной войны в Украине. Однако с каждым днем и в этой стране раздражение действиями российского диктатора растет. Традиционный союзник России начинает рассматривать возможность сближения с Западом. Если это произойдет, это будет мощным ударом по все более изолированному Кремлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Путин и президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников
Сербский президент Александар Вучич находится на развилке между двумя странами, однако все больше становится очевидна идея избрать сторону Украины и Запада. В одном из интервью на национальном телевидении президент Сербии заявил, что его страна находится между молотом и наковальней. Politico спросили у Вучича, пора ли для того, чтобы выбрать сторону.
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Таким образом, Александар Вучич осторожно намекает на изменение направления политики для своей страны. Сербия пока не ввела санкции против России, а согласно опросам 66% жителей страны заявили, что ближе к Москве, чем к Западу. Кроме того, 59% обвиняют в войне в Украине именно Запад и только 23% выступают против России.
Однако вместе с этим ЕС предоставил в поддержку Сербии 4,4 млрд евро, а Вучич пытается найти мирное решение с ситуацией с Косово, показывающим его европейское направление. Сербский лидер также заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия решила покупать истребители во Франции, а не у своего постоянного поставщика самолетов – России.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.
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