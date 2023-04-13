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Еще одна страна решила изгнать российских дипломатов

Норвегия высылает 15 русских дипломатов. Их считали агентами разведки.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

Норвегия сочла нежелательными 15 сотрудников российского посольства в Осло. Российские дипломаты должны покинуть страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Еще одна страна решила изгнать российских дипломатов

Норвегия изгнала 15 русских дипломатов. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Норвегии обнародовало заявление, в котором известило о необходимости выгнать 15 сотрудников российского посольства в Осло. В МИД Норвегии отметили, что они являлись сотрудниками российской разведки, действовавших под прикрытием дипломатических должностей.


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"Решение правительства принято в ответ на изменение ситуации с безопасностью в Европе, приведшей к усилению разведывательной угрозы со стороны России. Соответствующие офицеры должны вскоре покинуть Норвегию", — говорится в заявлении МИД.

Норвегия является членом НАТО и помогает Украине поставками оружия. Поэтому такой шаг оправдан для защиты интересов Европы и самой Норвегии, имеющей общую границу с Россией в Арктике.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии, а значит в защите наших национальных интересов", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт.

Это не первый раз российских дипломатов обвиняют в шпионаже. Австрия, Польша и другие страны Европы ранее объявляли, что изгоняют российских дипломатов из-за того, что они оказались агентами РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия планирует сделать решительный шаг в отношении российских дипломатов.

Также "Комментарии" писали, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН. После полномасштабного вторжения в Соединенные Штаты запретили российским дипломатам приезжать на территорию США.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/norway-declares-15-russian-embassy-officials-unwanted-2023-04-13/
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