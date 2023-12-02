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Эстония разрабатывает механизм депортации: кого и за что могут выселить из страны

Из Эстонии могут депортировать отдельную категорию граждан

сегодня, 18:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Правительство Эстонии разрабатывает механизм депортации своих жителей, которые получили гражданство РФ. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет портал "Комментарии".

Эстония разрабатывает механизм депортации: кого и за что могут выселить из страны

Депортация из Эстонии. Фото из открытых источников

По словам Каи Каллас, сейчас правительство Эстонии готовит юридический механизм, который позволит аннулировать вид на жительство в стране лиц с российским гражданством.


Премьер подчеркнула, что РФ нарушила все принципы международного права, напав на Украину, а парламент Эстонии и Совет Европы признали российский режим РФ поддерживающим терроризм. Поэтому, по ее словам, желание получить гражданство России говорит о том, что человек готов вступить в армию РФ и принять участие в войне против Украины, что является угрозой для безопасности Эстонии и четким сигналом, который его страна не может игнорировать.

Кая Каллас заявила, что получение российского гражданства должно расследовать Департамент полиции и пограничной охраны на предмет того, не поддерживает ли такое лицо терроризм и действия России.

Согласно законам Эстонии, иностранца можно лишить вида на жительство, если он представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Эстонии начали устанавливать бетонные пирамиды на границе с Россией, вскоре переход в Нарве со страной-агрессором могут закрыть. Эстонские силовики установили "зубы дракона" на Нарвском мосту, граничащем с Российской Федерацией.

"Комментарии" также писали, что Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. Несмотря на закрытие границ, мигранты из России и дальше не оставляют попыток попасть в Финляндию.



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Источник: https://rus.postimees.ee/7909757/kallas-podtverdila-v-pravitelstve-ishchut-sposoby-deportirovat-teh-kto-reshit-poluchit-grazhdanstvo-rf
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