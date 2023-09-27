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Эстония собирается сменить название для российского города

Эстонский комитет объявил новое название, которое в будущем будет использоваться для города Калининград.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Комитет иностранных дел предложил парламенту Эстонии рассмотреть изменение названия для российского города Калининград на его историческое — Кеннисберг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Рийгикога.

Эстония собирается сменить название для российского города

Эстония переименует Калининград в Кенигсберг. Фото из открытых источников

Глава Комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсон призвал использовать опыт таких стран, как Польша, Литва и Латвия, официально заменившие советское название Калининград.


Михкельсон объясняет, что в 1255 году старопрусское название города Твангсте было заменено на Кеннисберг, которое связано с королем Богемии Оттокаром II. Однако нынешнее название Калининграда было дано Советским Союзом после Второй мировой войны в честь советского деятеля режима Сталина Михаила Калинина.

Кроме Калининграда комитет также предложил изменить название другого российского города Кингисепп, расположенного в нескольких километрах от эстонско-российской границы. Члены комитетов предложили два варианта для этого российского города – Яама и Ямбург.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия приняла решение в ближайшие 90 дней депортировать несколько тысяч граждан России, проживавших в стране. Такой причиной стало то, что проживающие в балтийской стране россияне провалили языковой тест или не зарегистрировались, чтобы повторно его сдать.

Также "Комментарии" писали, что соседняя с Беларусью страна наносит "удару" по режиму Александра Лукашенко. Латвия объявила, что закрывает еще один пограничный пункт пропуска. Причиной решения является постоянное давление нелегальных мигрантов, которым помогают правоохранительные органы Беларуси незаконно пересекать границу с Латвией.



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Источник: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/valiskomisjon-et-et/valiskomisjon-soovitab-kasutada-kaliningradi-asemel-ajaloolist-konigsbergi-nime/
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