«Это лучший путь»: президент Литвы сказал, как решить проблему Гренландии

Конфликт между США и Европой по Гренландии можно разрешить соглашением о распределении ответственности за безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: З відкритих джерел

Таким образом, можно положить конец критической ситуации между США и европейскими странами, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет Reuters.

Лидер Литвы предлагает заключить соглашение о безопасности, которое удовлетворило бы опасения Соединенных Штатов.

"Лучшим результатом было бы просто договориться о совместной ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны сделать все возможное, чтобы пойти по этому пути, потому что это лучший путь", — отметил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул, что спор по Гренландии – это плохая новость для ЕС, но очень хорошая — для России. По словам Науседы, эта ситуация омрачает войну России против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о ситуации в мире. Среди них глава Белого дома прокомментировал вопросы войны РФ против Украины и ситуацию вокруг Гренландии.

Американский президент также шокировал словами на религиозную тему, комментируя свои якобы достижения в мировой политике. Трамп сказал, что Бог очень гордится работой, которую он выполнил.

Как ранее писал портал "Комментарии", прямой военный конфликт между США и Гренландией сейчас маловероятен, но такой сценарий не следует исключать. Жители острова должны быть готовы к такому развитию событий, заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. По его словам, правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным переменам в повседневной жизни.