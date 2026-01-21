Конфлікт між США та Європою щодо Гренландії можна вирішити угодою про розподіл відповідальності за безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.

«Це найкращий шлях»: президент Литви сказав, як вирішити проблему Гренландії

Таким чином можна покласти край критичній ситуації між США та європейськими країнами, вважає президент Литви Гітанас Науседа. Про це пише Reuters.

Лідер Литви пропонує укласти угоду про безпеку, яка б задовольнила побоювання Сполучених Штатів.

"Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях", — зазначив Науседа.

Президент Литви також підкреслив, що суперечка щодо Гренландії – це погана новина для ЄС, але дуже хороша — для Росії. За словами Науседи, ця ситуація затьмарює війну Росії проти України.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку гучних заяв про ситуацію у світі. У тому числі глава Білого дому прокоментував питання війни РФ проти України та ситуацію навколо Гренландії.

Американський президент також шокував словами на релігійну тему, коментуючи свої нібито досягнення у світовій політиці. Трамп сказав, що "Бог дуже пишається роботою", яку він виконав.

Як раніше писав портал "Коментарі", прямий військовий конфлікт між США та Гренландією нині малоймовірний, але такий сценарій не варто виключати. Жителі острова мають бути готовими до такого розвитку подій, заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен. За його словами, уряд Гренландії створить робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих перемін у повсякденному житті.