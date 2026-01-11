logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Европа готовит "военный" ответ Трампу из-за посягательств на Гренландию
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовит "военный" ответ Трампу из-за посягательств на Гренландию

Европейские союзники обсуждают размещение войск в Гренландии и возможные санкции против США в ответ на заявления Трампа.

11 января 2026, 14:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейские страны начали прорабатывать военно-политический ответ на резкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата Гренландии. Великобритания вместе с партнерами по НАТО обсуждает варианты размещения дополнительных сил на острове, чтобы снизить напряжение и сдержать любые шаги Вашингтона.

Европа готовит "военный" ответ Трампу из-за посягательств на Гренландию

Войска в Гренландии. Фото: Iben Valery

Как сообщает The Telegraph, вопрос Гренландии поднимался 8 января во время встречи союзников НАТО в Брюсселе. Британские чиновники уже провели консультации с представителями Германии и Франции, приступив к предварительному планированию возможной операции. По замыслу она может включать развертывание сухопутных подразделений, военно-морских сил и авиации для усиления безопасности Гренландии на фоне растущей активности России и Китая в Арктике.

В Лондоне рассчитывают, что демонстрация европейского военного присутствия убедит Трампа отказаться от идеи аннексии стратегически важного острова, входящего в состав Королевства Дания. Параллельно в Евросоюзе готовят и более жесткий сценарий. Он предусматривает пакет санкций против американских компаний, если Вашингтон отвергнет формат коллективной защиты в рамках НАТО.

Источники в британском правительстве отмечают, что премьер-министр Кир Стармер воспринимает риски в Арктике "чрезвычайно серьезно" и поддерживает необходимость превентивных шагов.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял, что США "нужна" Гренландия из-за Арктики. Вашингтон рассматривает разные варианты получения крупнейшего в мире острова, от покупки до возможной военной операции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп приказал военному командованию США разработать план вторжения в Гренландию.

Также "Комментарии" писали, что Иран резко отреагировал на угрозы Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/01/10/starmer-could-send-troops-to-greenland-after-trump-threats/
Теги:

Новости

Все новости