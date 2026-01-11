Трамп наказав військовому командуванню США розробити план вторгнення у Гренландію: деталі

Президент США Дональд Трамп наказав військовому командуванню розробити план можливого вторгнення в Гренландію. Попри це, американський лідер отримав певний опір від деяких високопоставлених військових щодо захоплення Гренландії.

Трамп доручив розробити план вторгнення в Гренландію. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними Daily Mail, Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США (JSOC) підготувати план військового вторгнення в Гренландію. Водночас ця ініціатива викликала серйозний опір з боку Об’єднаного комітету начальників штабів. За словами співрозмовників видання, у вищих військових колах вважають такий крок незаконним і таким, що не отримає підтримки Конгресу.

"Вони намагалися відволікти Трампа, говорячи про менш суперечливі заходи, такі як перехоплення російських кораблів-привидів з таємної мережі із сотень суден, що експлуатуються Москвою для ухилення від західних санкцій, або завдавання удару по Ірану", — сказав один чиновник.

Як стверджується, ідею активних військових дій просуває радикальне крило оточення Трампа, зокрема його радник Стівен Міллер. Видання вказує, що фракція MAGA настільки осміліла від успіху операції зі захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що хоче швидко діяти та захопити острів, перш ніж Росія чи Китай зроблять крок. Проте європейські дипломати бачать у цьому ще й внутрішньополітичний мотив, а саме спробу відвернути увагу виборців від економічних проблем напередодні проміжних виборів до Конгресу.

У дипломатичних колах обговорюють кілька сценаріїв розвитку подій. Найгірший передбачає застосування сили або політичного примусу для розриву зв’язків Гренландії з Данією, що, за оцінками європейців, може фактично зруйнувати НАТО зсередини. Більш компромісний варіант передбачає юридичне закріплення повного військового доступу США до острова в обмін на блокування присутності Росії та Китаю.

"Генерали вважають план Трампа щодо Гренландії божевільним і незаконним. Тому вони намагаються відвернути його увагу за допомогою інших великих військових операцій. Вони кажуть, що це як мати справу з п'ятирічною дитиною", — вказує інше джерело.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Португалія боїться, що Трамп може захотіти її острови після Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на "зелене світло" від Трампа на санкції США проти Росії.