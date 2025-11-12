logo

BTC/USD

103356

ETH/USD

3440.91

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Европа готовится к войне с Россией: Вучич сделал настораживающее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовится к войне с Россией: Вучич сделал настораживающее заявление

Вучич заявил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", учитывая, что европейцы настроены воевать с россиянами

12 ноября 2025, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европа готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива "становится все более очевидной". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире сербского телеканала Pink заявил президент Сербии Александр Вучич. 

Европа готовится к войне с Россией: Вучич сделал настораживающее заявление

Александр Вучич. Фото: из открытых источников

Реагируя на слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года", Вучич заявил, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

"Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом", – сказал президент Сербии.

Сербский лидер сказал, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", а также подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности.

"Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина будет меньше денег на войну: на Западе сделали обнадеживающее заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные правительства давно подозревают Россию в ведении гибридной войны для дестабилизации и подрыва поддержки Украины. Германия и Бельгия направили военные команды для противодействия дронам, которые все чаще появляются над стратегически важными объектами в странах ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

В материале приводится цитата министра обороны Бельгии Тео Франкена, который отметил, что беспилотники намеренно картографируют инфраструктуру военных баз.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pink.rs/politika/737042/neovlasceno-su-snimali-moj-razgovor-sa-gospodom-hrkom-predsednik-vucic-o-generalstabu-nis-u-situaciji-u-evropi-rat-je-sve-izvesniji
Теги:

Новости

Все новости