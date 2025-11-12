Европа готовится к войне с Россией: Вучич сделал настораживающее заявление

Европа готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива "становится все более очевидной". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире сербского телеканала Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич. Фото: из открытых источников

Реагируя на слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года", Вучич заявил, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

"Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом", – сказал президент Сербии.

Сербский лидер сказал, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", а также подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности.

"Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство", – добавил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные правительства давно подозревают Россию в ведении гибридной войны для дестабилизации и подрыва поддержки Украины. Германия и Бельгия направили военные команды для противодействия дронам, которые все чаще появляются над стратегически важными объектами в странах ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

В материале приводится цитата министра обороны Бельгии Тео Франкена, который отметил, что беспилотники намеренно картографируют инфраструктуру военных баз.