Європа готується до війни з Росією: Вучич зробив насторожуючу заяву

Європа готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива стає все більш очевидною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі сербського телеканалу Pink заявив президент Сербії Олександр Вучич.

Олександр Вучич. Фото: з відкритих джерел

Реагуючи на слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три-чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою та Росією стає дедалі ймовірнішою".

"Це не порожні розмови. Усі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою", – сказав президент Сербії.

Сербський лідер сказав, що Сербія виявилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності.

"Ми повинні розумно озброюватись і продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити нашу державу", – додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна буде менше грошей на війну: на Заході зробили заяву, що обнадійлює.

Також видання "Коментарі" повідомляло – західні уряди давно підозрюють Росію у веденні гібридної війни для дестабілізації та підриву підтримки України. Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам, які все частіше з'являються над стратегічно важливими об'єктами у країнах ЄС. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

У матеріалі наводиться цитата міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який зазначив, що безпілотники навмисно картографують інфраструктуру військових баз.