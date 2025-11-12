Європа готується до війни з Росією: Вучич зробив насторожуючу заяву

Рубрики
Європа готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива стає все більш очевидною. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі сербського телеканалу Pink заявив президент Сербії Олександр Вучич.
Олександр Вучич. Фото: з відкритих джерел
Реагуючи на слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три-чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою та Росією стає дедалі ймовірнішою".
Сербський лідер сказав, що Сербія виявилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності.
Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам, які все частіше з'являються над стратегічно важливими об'єктами у країнах ЄС. Про це пише The Wall Street Journal.