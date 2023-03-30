Фон дер Ляен критикует Китай за отношение к войне в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен критически высказалась на мирный план Китая и добавила, что ЕС будет воспринимать отношения между Евросоюзом и Китаем из-за его отношения к войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен перед поездкой в Пекин выступила с речью в Брюсселе. Президент Еврокомиссии отметила, что Китае является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому должен играть большую роль и осуществленные мира между Украиной и Россией. фон дер Ляен критикует предложенный ранее мирный план Китая и говорит, что условия мира возможны только при территориальной целостности Украины и выводе русской армии.

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"Любой мирный план, который фактически консолидировал бы российские аннексии, просто нежизнеспособный план. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", — говорит Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии утверждает, что отношения между ЕС и КНР будут восприниматься только через призму войны в Украине.

"То, как Китай будет продолжать взаимодействовать с войной Путина, станет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем", — сообщила фон дер Ляен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии о вступлении в НАТО. Венгрия решила выставить условия для скандинавской страны по вступлению в военный альянс.

Также "Комментарии" писали о тревожном заявлении Министерства обороны Китая о сотрудничестве с российской армией. Представитель Министерства обороны Китая Тан Кэфэй сообщил о консенсусе, который удалось достичь лидерам КНР и России во время их встречи в Кремле.