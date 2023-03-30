Фон дер Ляен критикует Китай за отношение к войне в Украине

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Slava Kot
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен критически высказалась на мирный план Китая и добавила, что ЕС будет воспринимать отношения между Евросоюзом и Китаем из-за его отношения к войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Урсула фон дер Ляен перед поездкой в Пекин выступила с речью в Брюсселе. Президент Еврокомиссии отметила, что Китае является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому должен играть большую роль и осуществленные мира между Украиной и Россией. фон дер Ляен критикует предложенный ранее мирный план Китая и говорит, что условия мира возможны только при территориальной целостности Украины и выводе русской армии.
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Президент Еврокомиссии утверждает, что отношения между ЕС и КНР будут восприниматься только через призму войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии о вступлении в НАТО. Венгрия решила выставить условия для скандинавской страны по вступлению в военный альянс.
Также "Комментарии" писали о тревожном заявлении Министерства обороны Китая о сотрудничестве с российской армией. Представитель Министерства обороны Китая Тан Кэфэй сообщил о консенсусе, который удалось достичь лидерам КНР и России во время их встречи в Кремле.
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