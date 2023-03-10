Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России

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Slava Kot
10 марта президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Риши Сунак проведут совместную встречу в Париже. Ожидается, что лидеры стран согласуют разработку оружия, направленного на защиту стран ЕС от российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании.
Лидер Франции и Великобритании. Фото из открытых источников
Лидеры Франции и Соединенного Королевства планируют встретиться на запланированном в Париже британско-французском саммите. Переговоры между странами будут сосредоточены на общих проблемах и путях их решения, кроме того, будет поднята тема о защите европейского населения от агрессии других стран, в частности, российской Федерации.
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Также в заявлении прессрелизе говорится, что кроме сотрудничества на уровне обеих стран, ожидается разговор об усилении и дальнейшей координации военной помощи для Украины, в частности, обучение украинских морских пехотинцев. Макрон и Сунак обсудят гарантии безопасности Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС охотится за российскими деньгами : сколько удалось заморозить.
Также "Комментарии" писали, что в России рассказали о будущих отношениях с Украиной.
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