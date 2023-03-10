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Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России

Лидеры Франции и Великобритании обсудят механизмы защиты граждан ЕС от российской агрессии, а также поднимут тему создания высокоточного ударного оружия следующего поколения.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

10 марта президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Риши Сунак проведут совместную встречу в Париже. Ожидается, что лидеры стран согласуют разработку оружия, направленного на защиту стран ЕС от российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании.

Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России

Лидер Франции и Великобритании. Фото из открытых источников

Лидеры Франции и Соединенного Королевства планируют встретиться на запланированном в Париже британско-французском саммите. Переговоры между странами будут сосредоточены на общих проблемах и путях их решения, кроме того, будет поднята тема о защите европейского населения от агрессии других стран, в частности, российской Федерации.


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"В рамках переговоров премьер Риши Сунак и президент Эммануэль Макрон договорятся о дальнейшем усилении сотрудничества. Также обсудят совместную разработку высокоточного ударного оружия следующего поколения, которое необходимо НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России", — говорится в сообщении.

Также в заявлении прессрелизе говорится, что кроме сотрудничества на уровне обеих стран, ожидается разговор об усилении и дальнейшей координации военной помощи для Украины, в частности, обучение украинских морских пехотинцев. Макрон и Сунак обсудят гарантии безопасности Украины.

"Лидеры стран обсудят роль, которую члены НАТО могут сыграть в предоставлении Украине гарантий безопасности, необходимых для защиты в долгосрочной перспективе", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС охотится за российскими деньгами : сколько удалось заморозить.

Также "Комментарии" писали, что в России рассказали о будущих отношениях с Украиной.



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Источник: https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-to-assert-staunch-commitment-to-european-security-at-uk-france-summit
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