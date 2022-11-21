logo

BTC/USD

16033.22

ETH/USD

1113.10

LTC/USD

61.48

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Франция выделяет финансовую помощь стране, пострадавшей из-за нападения России на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция выделяет финансовую помощь стране, пострадавшей из-за нападения России на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о международном пакете помощи для Молдовы из-за энергетического кризиса в стране

сегодня, 18:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Эммануэль Макрон объявил на конференции в Париже о выделении пакета финансовой помощи в 100 млн. евро для Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Франция выделяет финансовую помощь стране, пострадавшей из-за нападения России на Украину

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

В ходе прошедшей в Париже конференции для помощи Молдове президент Франции сообщил о международной помощи для восточноевропейской страны.

По словам Макрона, основная часть финансов должна пойти на помощь с энергетическим кризисом в Молдове, который возник в результате российского полномасштабного вторжения в Украину.

Молдавия большую часть энергоресурсов получала из Украины, России и Румынии. Путин шантажирует проевропейское правительство Молдовы высокими ценами на газ, ведь Российская Федерация является единственным поставщиком этого сырья для Молдовы.

Из Украины Молдова получала большое количество электроэнергии, но из-за массовых ракетных обстрелов со стороны России получили сильные повреждения украинские инфраструктурные объекты энергетики. Поэтому Украина пытается справиться с отсутствием энергетики и постоянными отключениями света на собственной территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская ракета упала на территорию Молдовы. Это инцидент произошел еще до случая ракетного взрыва на территории Польши.

Также "Комментарии" писали о протестных движениях в Молдове, организуемых пророссийским оппозиционным политиком. Таким образом, Путин хочет получить контроль над восточноевропейской страной и сменить проевропейское правительство Молдовы. Интересно, что Илан Шор, организующий митинги, скрывается в Израиле. Молдаванин ведь украл около 10% бюджета страны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-announces-100-mln-euro-aid-package-moldova-2022-11-21/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!