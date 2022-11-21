Франция выделяет финансовую помощь стране, пострадавшей из-за нападения России на Украину

Эммануэль Макрон объявил на конференции в Париже о выделении пакета финансовой помощи в 100 млн. евро для Молдовы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

В ходе прошедшей в Париже конференции для помощи Молдове президент Франции сообщил о международной помощи для восточноевропейской страны.

По словам Макрона, основная часть финансов должна пойти на помощь с энергетическим кризисом в Молдове, который возник в результате российского полномасштабного вторжения в Украину.

Молдавия большую часть энергоресурсов получала из Украины, России и Румынии. Путин шантажирует проевропейское правительство Молдовы высокими ценами на газ, ведь Российская Федерация является единственным поставщиком этого сырья для Молдовы.

Из Украины Молдова получала большое количество электроэнергии, но из-за массовых ракетных обстрелов со стороны России получили сильные повреждения украинские инфраструктурные объекты энергетики. Поэтому Украина пытается справиться с отсутствием энергетики и постоянными отключениями света на собственной территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская ракета упала на территорию Молдовы. Это инцидент произошел еще до случая ракетного взрыва на территории Польши.

Также "Комментарии" писали о протестных движениях в Молдове, организуемых пророссийским оппозиционным политиком. Таким образом, Путин хочет получить контроль над восточноевропейской страной и сменить проевропейское правительство Молдовы. Интересно, что Илан Шор, организующий митинги, скрывается в Израиле. Молдаванин ведь украл около 10% бюджета страны.

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