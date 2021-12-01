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Границу Польши обстреляли из пневматического оружия (ФОТО)

Министр обороны Польши назвал обстрел провокацией со стороны беларусских служб

сегодня, 16:27
Автор:

Денис Подставной
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На границе Польши стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Польши в социальной сети Twitter. 

Границу Польши обстреляли из пневматического оружия (ФОТО)

Обстрел польской границы. Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

В оборонном ведомстве Польши рассказали о том, что в районе Терасполя из пневматического оружия было обстреляно осветительное оборудование, которое установили польские солдаты на границе с Беларусью. Отмечается, что стрельба велась с территории Беларуси.

 Границу Польши обстреляли из пневматического оружия (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Министр обороны страны в своем Twitter аккаунте назвал данный инцидент провокацией со стороны беларусских служб. А также  отметил, что такие действия являются недопустимыми. 

Для разъяснения инцидента в Министерство национальной обороны будет вызван военный атташе Беларуси.

Границу Польши обстреляли из пневматического оружия (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Беларусь сейчас имеет напряженные отношения с Европейским Союзом из-за мигрантов, на сегодняшний день находящихся на ее западной границе. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставку российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в ряды партии "Единая Россия", правящей в РФ, руководство которой фактически осуществляет Владимир Путин, теперь набирают жителей оккупированной части Донбасса (ОРДЛО). Эксперты рассказали, о том что происходит, почему и к чему это может привести? Почему не усиливаются санкции – ведь Россия явно нарушает Минские соглашения? Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев предполагает, что РФ реализует абхазский сценарий. Подробно об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1465945335793082370
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