Границу Польши обстреляли из пневматического оружия (ФОТО)

На границе Польши стреляли из пневматического оружия. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Польши в социальной сети Twitter.

Обстрел польской границы. Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

В оборонном ведомстве Польши рассказали о том, что в районе Терасполя из пневматического оружия было обстреляно осветительное оборудование, которое установили польские солдаты на границе с Беларусью. Отмечается, что стрельба велась с территории Беларуси.

Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Министр обороны страны в своем Twitter аккаунте назвал данный инцидент провокацией со стороны беларусских служб. А также отметил, что такие действия являются недопустимыми.

Для разъяснения инцидента в Министерство национальной обороны будет вызван военный атташе Беларуси.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Беларусь сейчас имеет напряженные отношения с Европейским Союзом из-за мигрантов, на сегодняшний день находящихся на ее западной границе. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставку российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.

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