Греческий остров Крит всколыхнуло еще одно сильное землетрясение

В Греции было зафиксировано еще одно землетрясение за последние два дня. Об этом пишет Корреспондент.

Последствия землетрясения 27 сентября. Фото: Корреспондент.

Как стало известно, на острове Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах от города Ираклион. Его население составляет 140 тысяч человек.

Очаг стихии залегал на глубине около двух километров. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вчера, 27 сентября, мощное землетрясение произошло в Греции. Сообщается, что его сила составляла около шести баллов по шкале Рихтера. По словам очевидцев, подземные толчки продлились несколько минут и были ощутимы по всему Криту. Эпицентр разбушевавшейся стихии находился в 78 километрах от столицы острова. Землетрясением было повреждено множество зданий в нескольких населённых пунктах. В пострадавших районах работают спасатели. Есть пострадавшие.

звержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы. Ученые рассказали, что

паузы в извержениях такого типа не являются чем-то необычным, однако так резко это происходит нечасто. Вулкан был спокойным на протяжении нескольких часов, но вскоре он снова начал выбрасывать столбы пепла в воздух.

На юге от

Кумбре Вьеха

фиксируют мелкие подземные толчки. Сообщается, что за девять дней извержения, раскалённая порода уничтожила около 500 зданий. Размеры территории, которая оказалась покрытой лавой составляют около 200 гектаров.

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