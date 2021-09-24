В США бушует лесной пожар: горят гигантские секвойи (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки горят деревья в национальном парке. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Пожар в парке "Секвойя". Фото: Sequoia & Kings Canyon National Park.

В национальном парке Секвойи Кингз-Каньон, который находится в американском штате Калифорния после удара молнии начался пожар. Огонь быстро начал захватывать новые территории.

По состоянию на сегодня, 24 сентября, пламя распространилось почти на два десятка гектаров реликтовых лесных насаждений. Отмечается, что пожар добрался до группы деревьев под названием "четыре гвардейца". Однако, их спасли огнеупорные покрытия, которые недавно установили сотрудники пожарной службы.

Также осталась неповрежденной "Генерал Шерман". Данный экземпляр секвойядендрона гигантского занимает первое место в мире по объёму и массе.





Фото: Sequoia & Kings Canyon National Park.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, зачем в США укрыли "одеялом" самое большое дерево на планете. в национальном парке "Секвойя", где расположена роща самых больших деревьев в мире, работают сотрудники пожарной службы. Пожарные оборачивают "одеялом" деревья и указатели в парке. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Испанию накрыло мощное наводнение. Из-за обрушившихся на юг страны ливней начали образовываться масштабные наводнения. Вода затопила улицы и здания. В пострадавших районах нарушено железнодорожное сообщение. Потоки воды сносят автомобили. Град уничтожил до половины урожая виноградников в пострадавших районах. В Сети появляются кадры, на которых запечатлена бушующая стихия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



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