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Грецию накрыл мощный шторм "Афина": потоки грязи уничтожают всё на своем пути (ВИДЕО)

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода не отступит

сегодня, 12:44
Автор:

Денис Подставной

Грецию накрыл мощный шторм. Об этом сообщает издание ТСН. 

Грецию накрыл мощный шторм "Афина": потоки грязи уничтожают всё на своем пути (ВИДЕО)

Шторм в Греции. Фото: скриншот из видео

Больше всего от стихии досталось греческому острову Эвия, который ранее серьезно пострадал от лесных пожаров. Сообщается, что ливень там продолжался всего несколько часов, однако даже за такой короткий промежуток времени непогода успела привести к паводкам. 

Оказались затоплены дома и улицы населённых пунктов. Потоки воды и грязи уничтожали всё на своем пути. Местным жителям приходилось вручную откачивать воду из своих жилищ и дворов. Шторм нанес серьезный ущерб дорожной сети у прибрежных сел Агиа Анна и Псаропули.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода не отступит. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в японском парке развлечений провалился пол в здании с аттракционом. В этот момент в нём находились посетители. Люди упали с третьего этажа на второй. В результате происшествия пострадали шестеро человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Согласно информации СМИ, инцидент произошел в результате смещения балки поддерживающей пол. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Миннесота злоумышленники устроили стрельбу в общественном месте. Три человека стреляли из огнестрельного оружия. В результате происшествия ранения получили более десяти человек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. На место происшествия прибыли стражи порядка. Им удалось задержать подозреваемых. Некоторые из преступников были ранены и сейчас находятся в медицинском учреждении. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/greciyu-nakryl-shtorm-ulicy-zapolonili-potoki-gryazi-1885315.html
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