В США злоумышленники устроили стрельбу в толпе людей: много раненых

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В баре произошла стрельба. Фото: Twitter

Инцидент произошел в одном из баров американского города Сент-Пол, что в штате Миннесота. Как стало известно, три человека начали стрельбу из огнестрельного оружия.

В результате происшествия погибла 20-летняя девушка и еще более десяти человек получили ранения различной степени тяжести. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Им удалось задержать преступников. Поскольку некоторые из стрелков получили ранения, они находятся в медицинском учреждении и их заключат под стражу уже после выписки.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается расследование.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в японском парке развлечений рухнул пол в здании аттракциона. В результате происшествия посетители упали с третьего этажа на второй. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Отмечается, что среди потерпевших находились дети. Согласно данным СМИ, инцидент произошел в результате смещения балки, что поддерживала пол.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в американском национальном парке девушка получила серьезные ранения. Американка отправилась на отдых со своим отцом и двумя питомцами. Во время прогулки одна из собак получила ранение во время извержения гейзера и запаниковала. Животное упало в кипящий источник. Девушка поспешила на помощь своей собака и прыгнула вслед за ней. В результате происшествия она получила ожоги третьей степени.

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