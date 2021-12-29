Грецию сотрясло мощное землетрясение магнитудой свыше 5 баллов

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Денис Подставной
Грецию всколыхнуло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание Корреспондент.
Землетрясение. Фото: Pixabay
Как стало известно, сегодня, 29 декабря, у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение. Изначально специалисты заявляли о том, что магнитуда подземных толчков составляет 6.1 балла по шкале Рихтера, однако позже сейсмологический центр понизил её до 5.7 балла.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 53 километрах от города Ираклион. Очаг сейсмоактивности залегал на глубине более 60 километров.
В настоящее время информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.
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