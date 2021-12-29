Грецию сотрясло мощное землетрясение магнитудой свыше 5 баллов

Грецию всколыхнуло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Землетрясение. Фото: Pixabay

Как стало известно, сегодня, 29 декабря, у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение. Изначально специалисты заявляли о том, что магнитуда подземных толчков составляет 6.1 балла по шкале Рихтера, однако позже сейсмологический центр понизил её до 5.7 балла.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 53 километрах от города Ираклион. Очаг сейсмоактивности залегал на глубине более 60 километров.

В настоящее время информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что один из бразильских штатов накрыла непогода. Из-за сильных дождей, которые продолжались на протяжении нескольких дней, начали образовываться наводнения . Потоки воды затопили населённые пункты и нанесли им серьезный ущерб. Кроме того, были разрушены две плотины, что еще больше ухудшило ситуацию. На данный момент известно, что разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни, по меньшей мере восемнадцати граждан. Многие местные жители пострадали.





Также издание "Комментарии" писало о том, что в Индонезии молния попала в мужчину , который шел по улице во время проливного дождя. Сообщается, что пострадал сотрудник одного из предприятий. Мужчина в руках держал рацию и зонт. Специалисты предполагают, что эти предметы могли привлечь молнию. Серьезный удар сбил потерпевшего с ног и тот уже не смог самостоятельно подняться. Мужчина был госпитализирован прибывшими на место событий медиками.



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