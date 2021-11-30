Шальная пуля влетела в окно: в США мужчина погиб во время семейного застолья

В Соединённых Штатах Америки мужчина погиб во время семейного обеда. Об этом сообщает издание ТСН.

Полиция. Фото: Pixabay

Происшествие случилось в американском штате Пенсильвания. Как стало известно, 25-летний местный житель находился у себя дома на праздничном обеде в честь Дня благодарения.

В какой-то момент мужчина упал замертво. Как оказалась, шальная пуля пробила окно и попала в американца. На место прибыли медики и полицейские. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Соседи погибшего рассказали, что слышали громкие выстрели в этот день.

В правоохранительных органах уже подтвердили, что погибший не имел никакого отношения к перестрелке. На данный момент по подозрению в стрельбе разыскивается 19-летний местный житель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Техас мужчина случайно выстрелил в свою дочь во время охоты. Семья охотилась в городе Голлсвилл. Американец сделал выстрел из ружья и случайно попал в девочку. Пострадавшая получила серьезное ранение. Прибывшие на место событий медики запросили вертолет для госпитализации, однако тот не смог прибыть из-за плохих погодных условий. Врачи незамедлительно доставили раненую в ближайшее медицинское учреждение.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Испанию накрыли масштабные наводнения. Они образовались из-за сильных снегопадов и дождей, которые прошли накануне. Сообщается, что некоторые реки выходят из берегов. Стремительные потоки воды сносят все на своем пути. Улицы городов оказались под водой.

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