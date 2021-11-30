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Испанию накрыли масштабные наводнения: потоки воды сносят всё на своем пути (ВИДЕО)

В пострадавших от стихии районах Испании приостановлено движение железнодорожного транспорта

сегодня, 14:38
Автор:

Денис Подставной
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Испания страдает от сильных наводнений. Об этом пишет издание Deia. 

Испанию накрыли масштабные наводнения: потоки воды сносят всё на своем пути (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, из-за сильных снегопадов и дождей в испанских провинциях Кантабрия и Кастилия образовались наводнения. Реки выходят из своих берегов.

Город Бальбао, что на севере страны, испытывает проблемы с электроэнергией. Некоторые улицы города оказались затоплены водой. Сообщается, что в пострадавших от стихии районах Испании приостановлено движение железнодорожного транспорта. 

Один из местных жителей рассказал, как во время утренней прогулки с собакой  он увидел свой автомобиль полностью затопленный водой. 

В Сети появляются фотографии и видео с места событий. На кадрах видно, как стремительные потоки воды сносят всё на своем пути. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный шторм под названием Арвен принес в Испанию сильные снегопады. Многие дороги закрыли для движения транспорта. Остальные расчищает спецтехника. По таким дорогам движения грузовиков было приостановлено. На данный момент со стихией борются с помощью нескольких сотен снегоочистителей. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Турции разбушевался ураган. Его сильные порывы ветра разрушают здания и убивают людей. Так, в Стамбуле была разрушена крыша дома. Под её завалами оказались несколько граждан. Двое из них получили смертельные ранения. Остальные были госпитализированы. Недалеко от турецкого города Бурса ветер повалил дерево на крышу проезжающего автобуса. В результате происшествия пострадали два пассажира. 


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Источник: https://www.deia.eus/bizkaia/2021/11/29/goyo-vecino-zorrotza-he-bajado/1170985.html
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