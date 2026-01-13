Гренландия не продается: глава правительства Дании сделала резкое заявление

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается, а границы государств нельзя менять силой.

Это касается не только острова или Королевства Дании, но и является принципиальным вопросом международного права, заявила она во время общения с журналистами перед важными переговорами с правительством США и союзниками, сообщает РБК-Украина.

"Границы нельзя менять силой, народы нельзя покупать, а малые страны не должны бояться сильнее", — сказала Фредериксен.

В то же время она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США и другими союзниками по вопросам безопасности. Свою позицию премьер-министр повторит на встрече с американской делегацией.

"Мы говорим это вместе с союзниками на Севере, Европе и по всему миру, чтобы защитить демократический мировой порядок, созданный предыдущими поколениями", — добавила глава правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", в Конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии". Его автором стал республиканец из Палаты представителей Рэнди Файн.

Документ должен уполномочить президента США Дональда Трампа "принять такие шаги, которые могут быть необходимыми", для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам. Конгрессмен утверждает, что суверенитет США над Гренландией будет в интересах всего мира.

Как ранее писало издание "Комментарии", вероятность того, что Гренландия может перейти под контроль США до конца 2026 года, резко возросла после серии заявлений президента Дональда Трампа по поводу необходимости для Соединенных Штатов получить самый большой остров на планете. По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.