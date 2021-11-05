Хотел купить криптовалюту: в Польше украинец на протяжении месяца грабил магазин

В Польше полицейские задержали гражданина Украины. Об этом пишет издание ТСН.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в столице Польши. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 24-летний украинец, устроился продавцом в местный магазин и в течение месяца украл из него дорогие мобильные телефоны, наушники и часы.

Выяснилось, что молодой человек начал совершать кражи уже через несколько дней после того, как его приняли на работу. Общая сумма украденного составила 75 тысяч злотых (примерно 420 тысяч гривен).

Согласно данным полицейских, украинец продавал наворованное в ломбардах, а выручку хранил в виртуальном кошельке для дальнейшей покупки криптовалюты.

Стражи порядка задержали правонарушителя во время очередной попытки кражи мобильного телефона стоимостью 3 900 злотых. Всего он успел украсть 17 смартфонов.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Польше двух полицейских подозревают в избиении гражданина Украины. Мужчина заявляет, что стражи порядка задержали его без оснований, а затем избили в лесу. На данный момент сотрудники были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей, а местная прокуратура проводит расследование по данному факту.

Также сайт "Комментарии" информировало том, что в столице Испании водитель легкового автомобиля совершила наезд на группу младшеклассников. Согласно предварительным данным, в результате инцидента, погиб шестилетний ребёнок. Он скончался на месте от полученных травм. Еще двое школьников получили тяжелые ранения.

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