Приехала забирать ребёнка со школы: в Испании легковушка насмерть сбила младшеклассника (ВИДЕО)

В Испании в результате ДТП погибли дети. Об этом пишет издание Корреспондент.

ДТП в Мадриде. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мадрид. Неподалёку от одного из учебных заведений водитель легкового автомобиля въехал в группу школьников. По информации в СМИ, за рулём находилась женщина, которая приехала забирать своего ребёнка после занятий.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибла одна школьница (6 лет) и еще двое детей (10 и 12 лет) получили серьезные ранения.

На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы.

Водителя протестировали на трезвость. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что

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