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Приехала забирать ребёнка со школы: в Испании легковушка насмерть сбила младшеклассника (ВИДЕО)

Трое детей пострадали в результате ДТП в Мадриде

сегодня, 14:11
Автор:

Денис Подставной
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В Испании в результате ДТП погибли дети. Об этом пишет издание Корреспондент.

Приехала забирать ребёнка со школы: в Испании легковушка насмерть сбила младшеклассника (ВИДЕО)

ДТП в Мадриде. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мадрид. Неподалёку от одного из учебных заведений водитель легкового автомобиля въехал в группу школьников. По информации в СМИ, за рулём находилась женщина, которая приехала забирать своего ребёнка после занятий. 

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибла одна школьница (6 лет) и еще двое детей (10 и 12 лет) получили серьезные ранения. 

На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и медики. Потерпевшие были госпитализированы. 

Водителя протестировали на трезвость. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Бельгии трагически погибла женщина, которая пыталась сделать фотографию на краю обрыва. Пострадавшая приехала в провинцию Люксембург со своим мужем. В день трагедии она попросила возлюбленного присмотреть за их собаками, а сама отправилась к скале. Спустя время мужчина пришел на это место и не обнаружил свою жену. Её труп нашли сотрудники спасательной службы. Погибшая сорвалась со скалы в реку. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на одном из предприятий Великобритании погиб сотрудник. Мужчина занимался обслуживанием роботизированной руки. В какой-то момент ему понадобилось почистить датчик робота, но машина раздавила его, когда он приблизился. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4413927-v-madryde-avto-naekhalo-na-detei-est-zhertvy
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