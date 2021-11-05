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В Польше полицейские избили гражданина Украины - СМИ

Мужчина заявляет, что польские правоохранители вывезли его в лес

сегодня, 16:52
Автор:

Денис Подставной
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В Польше сотрудников правоохранительных органов подозревают в избиение гражданина Украины. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Польше полицейские избили гражданина Украины - СМИ

Полиция. Фото: Pixabay

Районная прокуратура польского города Млава, что в Мазовецком воеводстве расследует дело о злоупотребление властью двумя стражами порядка. 

Как стало известно, инцидент произошел в сентябре этого года. Согласно информации издания, полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка на одной из городских улиц. Прибыв на место событий они обнаружили, что между несколькими людьми произошел конфликт. Нарушители толкались и громко кричали.

Правоохранители совершили проверку документов и выписали штрафы. Позже один из участников событий обратился в полицию и сообщил о том, что полицейские задержали его без оснований, вывезли в лес и избили. 

В статье указывается, что на данный момент сотрудников отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Проводится расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в польском городе Валбжиха хозяин одного из баров напал на украинца. Причиной конфликта между двумя мужчинами якобы послужило то, что украинец не захотел платить деньги за вход. В какой-то момент правонарушитель толкнул своего оппонента и тот упал лицом на стеклянную дверь. Осколки вонзились потерпевшему прямо в лицо. Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь, однако глаз украинцу не удалось спасти. 

Также "Комментарии" писали о том, что на польском пункте пропуска с Беларусью произошел взрыв. Таможенники проверяли транспортное средство и вскрыли люк, где могли быть спрятана запрещенные предметы. 


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Источник: https://world.comments.ua/news/europe/v-polshe-na-punkte-propuska-s-belarusyu-progremel-vzryv-est-postradavshie-687030.html
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