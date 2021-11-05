В Польше полицейские избили гражданина Украины - СМИ

В Польше сотрудников правоохранительных органов подозревают в избиение гражданина Украины. Об этом пишет издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

Районная прокуратура польского города Млава, что в Мазовецком воеводстве расследует дело о злоупотребление властью двумя стражами порядка.

Как стало известно, инцидент произошел в сентябре этого года. Согласно информации издания, полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка на одной из городских улиц. Прибыв на место событий они обнаружили, что между несколькими людьми произошел конфликт. Нарушители толкались и громко кричали.

Правоохранители совершили проверку документов и выписали штрафы. Позже один из участников событий обратился в полицию и сообщил о том, что полицейские задержали его без оснований, вывезли в лес и избили.

В статье указывается, что на данный момент сотрудников отстранили от выполнения своих служебных обязанностей. Проводится расследование. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в польском городе Валбжиха хозяин одного из баров напал на украинца. Причиной конфликта между двумя мужчинами якобы послужило то, что украинец не захотел платить деньги за вход. В какой-то момент правонарушитель толкнул своего оппонента и тот упал лицом на стеклянную дверь. Осколки вонзились потерпевшему прямо в лицо. Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь, однако глаз украинцу не удалось спасти.

Также "Комментарии" писали о том, что на польском пункте пропуска с Беларусью произошел взрыв. Таможенники проверяли транспортное средство и вскрыли люк, где могли быть спрятана запрещенные предметы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!