Или готовиться к такой же войне как в Украине

Очень показательно, что западные авиакомпании прекращают перелеты в Молдову, но такой войны как в Украине там не будет. Такое мнение в телеэфире высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он попытался спрогнозировать, как Россия может попытаться захватить аэродром в Молдове и затем авиационным путем снабжать свою группировку танками, спецподразделениями.

В Молдове не будет такой войны, как в Украине

“Во-первых, этих спецподразделений у них уже не так уж много. Во-вторых, самый главный момент: а каким образом еще можно до Молдовы долететь? Только через территорию Украины, через территорию Польши и стран НАТО из Черного моря не подлететь”, — отметил Ступак.

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По его словам, если российские самолеты направятся в Молдову через территорию Украины, то будут сбиты силами противовоздушной обороны.

Помните, летом были тоже провокации: неизвестные люди в Приднестровье выстрелили из гранатомета по зданию местного МГБ в тот момент, когда там никого не было, вообще никто не пострадал. Пытались таким образом спровоцировать протестные настроения", – считает военный эксперт.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в середине февраля после ничего ракетного обстрела Украины сотрудники полицейских служб Молдовы обнаружили обломки российской ракеты . По сообщению Министерства внутренних дел Молдовы, это уже четвертый случай, когда в стране находят обломки российских ракет.

Как писали "Комментарии" ранее, тогда же Молдова закрыла свое воздушное пространство из-за опасности. Планирует это сделать уже снова в марте.

Читайте на портале "Комментарии" — Молдова собирается изменить свой военно-политический курс .