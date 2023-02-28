Или готовиться к такой же войне как в Украине

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Моесеенко Валентина
Очень показательно, что западные авиакомпании прекращают перелеты в Молдову, но такой войны как в Украине там не будет. Такое мнение в телеэфире высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он попытался спрогнозировать, как Россия может попытаться захватить аэродром в Молдове и затем авиационным путем снабжать свою группировку танками, спецподразделениями.
В Молдове не будет такой войны, как в Украине
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По его словам, если российские самолеты направятся в Молдову через территорию Украины, то будут сбиты силами противовоздушной обороны.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в середине февраля после ничего ракетного обстрела Украины сотрудники полицейских служб Молдовы обнаружили обломки российской ракеты . По сообщению Министерства внутренних дел Молдовы, это уже четвертый случай, когда в стране находят обломки российских ракет.
Как писали "Комментарии" ранее, тогда же Молдова закрыла свое воздушное пространство из-за опасности. Планирует это сделать уже снова в марте.
Читайте на портале "Комментарии" — Молдова собирается изменить свой военно-политический курс .
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