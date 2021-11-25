Испанию засыпало снегом: дороги расчищает спецтехника (ФОТО)

Испанию окутало снегом. Об этом сообщает издание УНИАН.

Снег. Фото из открытых источников

В северных испанских регионах выпало большое количество осадков в виде снега. В некоторых районах температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию.

Фото: Reuters

Засыпанные снегом дороги расчищала спецтехника. Как пишет СМИ, в стране досрочно приступили к лыжному сезону, хотя курорты еще закрыты. Первые отдыхающие уже успели прокатиться на горнолыжных трассах.

Однако, по информации специалистов, в ближайшее время Испанию может ожидать потепление. Оно принесёт с собой проливные дожди, из-за которых даже могут образоваться наводнения.





Фото: EPA/UPG

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки. Это произошло после того, как в реке Лима снизился уровень воды. Сегодня, остатки того, что когда-то было домами, фермами, пастбищами, автомобилями и дорогами оказались на поверхности. Населённый пункт был затоплен еще несколько десятков лет назад из-за строительства плотины. Тогда под водой оказались четыре деревни. Местных жителей переселили в другие места.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в России прогремел взрыв на шахте. После этого образовалось возгорание и рабочие были вынуждены эвакуироваться. Прибывшие на место событий сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию. Они помогли рабочим покинуть шахту. Однако, не всем удалось спасти. Были обнаружены бездыханные тела одиннадцати человек. По данным СМИ, взрыв произошел в одном из вентиляционных штреков шахты.

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