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В России произошел взрыв на шахте: много раненых и погибших (ФОТО)

В одном из вентиляционных штреков шахты Листвяжная был зафиксирован взрыв

сегодня, 14:10
Автор:

Денис Подставной
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В России произошел пожар на шахте. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В России произошел взрыв на шахте: много раненых и погибших (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 25 ноября, на шахте Листвяжная, что в Кемеровской области России. Сообщается, что в одном из вентиляционных штреков шахты был зафиксирован взрыв. После этого образовалось возгорание. 

В России произошел взрыв на шахте: много раненых и погибших (ФОТО) - фото 2

Фото: Mash

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. На поверхность были эвакуированы 239 человек. Согласно данным администрации шахты, всего в ней находилось 285 рабочих. 

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На данный момент спасатели обнаружили бездыханные тела 11 человек. Несколько десятков шахтеров получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. 

В России произошел взрыв на шахте: много раненых и погибших (ФОТО) - фото 3

Фото: Mash

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Аргентине стая пираний напала на людей, которые купались в реке. В результате происшествия ранения получили несколько десятков граждан. Больше всего пострадала девочка-подросток. Хищники откусили ей палец на ноге. Прибывшие на место событий госпитализировали раненую. Врачи пытались спасти её палец, однако им это не удалось. После произошедшего власти запретили людям купаться в этой реке. Были установлены таблички на берегу, которые предупреждают о хищных рыбах. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии во время рождественской вечеринки на улице обрушился тротуар. В результате происшествия в яме оказались 33 человека. Среди пострадавших были несовершеннолетние. Сообщается, что никто из них не получил серьезных ранений. На данный момент устанавливаются причины обрушения. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4420639-avaryia-na-shakhte-v-rossyy-chyslo-zhertv-udvoylos
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