В России произошел взрыв на шахте: много раненых и погибших (ФОТО)

В России произошел пожар на шахте. Об этом пишет издание Корреспондент.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Происшествие случилось сегодня, 25 ноября, на шахте Листвяжная, что в Кемеровской области России. Сообщается, что в одном из вентиляционных штреков шахты был зафиксирован взрыв. После этого образовалось возгорание.





Фото: Mash

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. На поверхность были эвакуированы 239 человек. Согласно данным администрации шахты, всего в ней находилось 285 рабочих.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На данный момент спасатели обнаружили бездыханные тела 11 человек. Несколько десятков шахтеров получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.





Фото: Mash

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Аргентине стая пираний напала на людей, которые купались в реке. В результате происшествия ранения получили несколько десятков граждан. Больше всего пострадала девочка-подросток. Хищники откусили ей палец на ноге. Прибывшие на место событий госпитализировали раненую. Врачи пытались спасти её палец, однако им это не удалось. После произошедшего власти запретили людям купаться в этой реке. Были установлены таблички на берегу, которые предупреждают о хищных рыбах.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии во время рождественской вечеринки на улице обрушился тротуар. В результате происшествия в яме оказались 33 человека. Среди пострадавших были несовершеннолетние. Сообщается, что никто из них не получил серьезных ранений. На данный момент устанавливаются причины обрушения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!