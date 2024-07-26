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Истерия в Европе нарастает и Трампа уже публично сравнивают с Гитлером: детали

Бывший президент Германии прямо сравнил Трампа с Гитлером

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть особая способность апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом, анализируя ситуацию в США, сказал бывший президент Германии Йоахим Гаук, пишет немецкий таблоид "Bild". 

Истерия в Европе нарастает и Трампа уже публично сравнивают с Гитлером: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что есть элемент эффективного коммуникативного присутствия и это совершенно не зависит от того, к чему пригоден человек и какой он.

"Вы должны вспомнить историю Германии. У нас был парень, которого немцы называли фюрером. Он обладал даром присутствия в СМИ, что имело невероятный  эффект, что целая страна пошла за ним... У Трампа есть особая способность апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни. Я нахожу почти необъяснимым, что этот парень с самой верхушки финансового мира выдает себя за спасителя бедных и бесправных! То, что христиане-протестанты [в США] не оскорблены образом жизни такого человека, а совершенно счастливы, когда его избирают. Абсолютно загадочно", — поделился мнением Гаук.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства может создать для Украины программу ленд-лиза на $500 млрд. Об этом в своей колонке для The Wall Street Journal рассказал бывший госсекретарь Майк Помпео.

Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Трамп написал в своей социальной сети Truth, что обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".




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