Истерия в Европе нарастает и Трампа уже публично сравнивают с Гитлером: детали

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Кравцев Сергей
У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть особая способность апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни. Как передает портал "Комментарии", об этом, анализируя ситуацию в США, сказал бывший президент Германии Йоахим Гаук, пишет немецкий таблоид "Bild".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политик отметил, что есть элемент эффективного коммуникативного присутствия и это совершенно не зависит от того, к чему пригоден человек и какой он.
Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства может создать для Украины программу ленд-лиза на $500 млрд. Об этом в своей колонке для The Wall Street Journal рассказал бывший госсекретарь Майк Помпео.
Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Трамп написал в своей социальной сети Truth, что обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".
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