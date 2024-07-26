Неожиданный поворот: Трамп может одобрить ленд-лиз Украине, на который не решился Байден

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства может создать для Украины программу ленд-лиза на $500 млрд. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для The Wall Street Journal рассказал бывший госсекретарь Майк Помпео.

Майкл Помпео. Фото: из открытых источников

"Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", – написал Помпео.

По его мнению, именно так может выглядеть успешный план решения украинского кризиса, который способен реализовать Трамп.

Бывший госсекретарь напомнил, что аналогичным образом США помогали Великобритании во Второй мировой войне, пока Япония не атаковала американский Тихоокеанский флот в Перл-Харборе.

Помимо этого, Помпео предложил Трампу убрать все ограничения на типы оружия, поставляемые Украине, и ввести "реальные санкции" против РФ. Политик уверен, что таким образом можно установить условия для будущей сделки с Москвой: боевые действия прекращаются, Киев наращивает оборону, а присоединение к России Донбасса и Крыма никто не признает.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По словам Трампа, он отметил необходимость окончания войны. В интервью каналу "Fox News" он рассказал о деталях этого разговора, отметив, что он был хорошим.

Трамп заявил: "Это (российская армия — прим.ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают, — они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было произойти".



