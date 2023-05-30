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Исторический день: в Латвии был демонтирован памятник известному россиянину

В Латвии убрали незаконно установленный памятник русскому поэту.

сегодня, 13:17
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Автор:

Slava Kot

В столице Латвии был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, который находился в одном из парков Риги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Исторический день: в Латвии был демонтирован памятник известному россиянину

Памятник Пушкину в Латвии. Фото из открытых источников


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Решение о демонтаже памятника русскому поэту было принято в 2009 году. Латвийские организации по сохранению исторического центра Риги и охраны памятников культуры согласились, что скульптуру следует переместить из парка Кронвалда.

Таким образом, памятник Пушкину более 10 лет нарушал нормативные акты находясь в историческом центре Риги. В начале марта Совет по памятникам Рижской думы объявил, что памятник перенесут в более подходящее место. Депутаты решили не затягивать с решением и как можно скорее унести статую.

Таким образом, в конце мая службы Риги провели демонтаж памятника Пушкину и отправили его на склад. Ожидается, что скульптура русскому поэту впоследствии окажется в Союзе художников.

"Сегодня еще один исторический день. Мы убрали незаконно установленный памятник Пушкину в Риге", — сообщила вицемер Риги Линда Озола.

Просмотр видео результата демонтажа памятника Пушкину можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Латвия нанесла репутационный удар по России. В столице Латвии решили убрать русский с центрального автовокзала города.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел Латвии Эдгарсе Ринкевичсе, который назвал страну, ставшую военным округом Российской Федерации, ведь позволила разместить на своей территории ядерное оружие Владимира Путина.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/30/7162677/
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