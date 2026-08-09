Из-за позиции Зеленского в столице Косово убрали гигантский флаг Украины: что произошло

В столице Косово Приштине со здания в центре города сняли огромное украинское знамя с надписью "Free Ukraine". Баннер висел там около четырех лет, с самого начала полномасштабного вторжения России. Причиной решения, вероятно, стала позиция Украины относительно статуса Косово, которую недавно подтвердил Владимир Зеленский во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Зеленский и Вучич. Фото: Reuters

Как сообщает издание KOHA, украинский баннер был убран в воскресенье, 9 августа. Он был установлен в Приштине в знак солидарности с Украиной после начала российской агрессии.

Решение прокомментировал мэр Приштины Перпарим Рама. Он заявил, что Косово продолжает поддерживать борющиеся с войной, насилием и преследованиями народы, однако ожидает такого же отношения к собственной государственности.

"Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует все равно", — заявил Рама.

По его словам, солидарность Косово с Украиной остается неизменной. В то же время мэр подчеркнул, что ни одна политика не может строиться на умалении государственности Косово и жертв его народа.

В Приштине убрали флаг Украины

В столице Косово сняли гигантский украинский флаг

Вероятно, поводом к такому решению стала встреча Владимира Зеленского с Александром Вучичем. В ходе переговоров украинский президент подтвердил, что Киев не изменил позиции по территориальной целостности Сербии. Зеленский заявил, что Украина уважает территориальную целостность партнеров и международное право. Именно поэтому Киев не признает одностороннее провозглашение независимости Косово.

"Наша позиция относительно одностороннего провозглашения независимости Косово остается неизменной", — сказал Зеленский.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, однако Белград до сих пор не признает этот шаг. Кроме Сербии независимость Косово также не признает Украина, Испания, Молдова, Греция, Беларусь, Россия и другие страны. Однако независимость Косово признали более 100 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Косово срезали стенд с Путиным, а главу Кремля назвали фашистом.

Также "Комментарии" писали, что президент Косово заявила, что ожидает "смелых" решений от Украины.