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Извержение вулкана на Канарах: еще один поток раскалённой лавы достиг океана (ВИДЕО)

Вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться уже более семи недель

сегодня, 15:30
Автор:

Денис Подставной
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На испанском острове Ла-Пальма продолжает извергаться вулкан. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана на Канарах: еще один поток раскалённой лавы достиг океана (ВИДЕО)

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Канарских островах уже второй поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг океана. Раскалённая вулканическая порода впадает в воды Атлантического океана у популярного места для серфинга. 

Местное население предупреждено о том, что после попадания лавы в воду происходит химическая реакция, во время которой образовываются белые облака пара с частицами соляной кислоты. Они могут быть опасны для здоровья человека. 

Граждане, которые проживают неподалёку от пляжа в Гирресе были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы, что создается медленным продвижением потоков лавы.

Для справки: вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться уже более семи недель. За это время стихия уже успела уничтожить более двух с половиной тысяч зданий. Около тысячи гектаров земель оказались покрыты толстым слоем лавы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Индии и на Шри-Ланке не прекращаются проливные дожди. Из-за осадков образовались масштабные наводнения, что уносят жизни десятков граждан. Многие местные жители были вынуждены покинуть свое жильё и эвакуироваться. Непогода нарушила движение железнодорожного транспорта. 

Также издание "Комментарии" писало о том, что на востоке Турции рухнуло здание. В этот момент в нем находились люди. Всего под завалами оказались более двадцати человек. Большая часть из них получила ранения различной степени тяжести. Сотрудники спасательной службы работали всю ночь, разбирая завалы. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/poyavilis-novye-kadry-izverzheniya-vulkana-na-kanarah-lava-dostigla-okeana-video-sinoptik-11606140.html
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