Извержение вулкана на Канарах: еще один поток раскалённой лавы достиг океана (ВИДЕО)



















На испанском острове Ла-Пальма продолжает извергаться вулкан. Об этом сообщает издание УНИАН.

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Канарских островах уже второй поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг океана. Раскалённая вулканическая порода впадает в воды Атлантического океана у популярного места для серфинга.

Местное население предупреждено о том, что после попадания лавы в воду происходит химическая реакция, во время которой образовываются белые облака пара с частицами соляной кислоты. Они могут быть опасны для здоровья человека.

Граждане, которые проживают неподалёку от пляжа в Гирресе были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы, что создается медленным продвижением потоков лавы.

Для справки: вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться уже более семи недель. За это время стихия уже успела уничтожить более двух с половиной тысяч зданий. Около тысячи гектаров земель оказались покрыты толстым слоем лавы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Индии и на Шри-Ланке не прекращаются проливные дожди. Из-за осадков образовались масштабные наводнения, что уносят жизни десятков граждан. Многие местные жители были вынуждены покинуть свое жильё и эвакуироваться. Непогода нарушила движение железнодорожного транспорта.

Также издание "Комментарии" писало о том, что на востоке Турции рухнуло здание. В этот момент в нем находились люди. Всего под завалами оказались более двадцати человек. Большая часть из них получила ранения различной степени тяжести. Сотрудники спасательной службы работали всю ночь, разбирая завалы.

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