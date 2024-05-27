Какая угроза нависла над Европой: к чему могут привести российские провокации

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Германию (первый приезд туда французского лидера за 24 года) заявил, что сейчас у Европы множество врагов (внешних и внутренних), которые могут привести к ее гибели. Он акцентировал, что основные угрозы возникают из-за российского вторжения в Украину, роста популярности праворадикальных партий и проблем, связанных с изменением климата. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины и угрожающих заявлений российского диктатора Владимира Путина призвала готовиться к возможной войне, последовательно поддерживать Украину, укреплять европейскую обороноспособность. Тем временем западные разведки фиксируют рост диверсионных операций низкого уровня на территории Европы. По их мнению, это – часть кампании РФ по подрыву поддержки Украины европейскими странами. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".

Выборы в Европарламент. Фото из открытых источников

Есть надежда, что Запад постарается минимизировать российское влияние на предстоящие выборы

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что визит Макрона в Германию не случайно проходит незадолго до выборов в Европарламент (6-9 июня).

"Одна из основных тем его переговоров с канцлером Шольцем – поиск путей нивелирования угрозы со стороны ультраправых партий. Они набирают силу и популярность, хоть, по сути, исповедуют антиевропейскую идеологию. Концентрируются локально на своих странах, преподнося это как заботу о национальных интересах. Забывая об общеевропейских, глобальных. В этом смысле показателен пример венгерского премьера Орбана, который то и дело вставляет палки в колеса инициатив ЕС о помощи Украине", – отмечает эксперт.

По его словам, все эти ультраправые силы так или иначе связаны между собой. А некоторые подпитываются со стороны РФ.

"Очередным тревожным звонком стала социология, появившаяся во Франции в минувшие выходные, вскоре после дебатов члена партии "Возрождение", премьер-министра Габриэля Атталя с лидером ультраправого "Национального объединения" (фр. Rassemblement national, сокращенно RN; ранее – "Национальный фронт" Мари Ле Пен) Жорданом Барделлой. Опрос показал, что "Национальное объединение" набирает более 30% на выборах в Европарламент, тогда как партия президента Макрона и премьер Атталя – вдвое меньше", – рассказывает Виталий Бала.

В то же время, продолжает он, по всей Европе идут активные расследования, связанные со спонсированием Кремлем всей этой ультраправой братии. На этом уже погорели представители "Альтернатива для Германии". Скандал возник и с евродепутатом этой крупнейшей ультраправой немецкой партии, который в недавнем интервью итальянской газете La Repubblica назвал "ошибочным обобщением" тот факт, что члены СС были преступниками. В итоге французское "Национальное объединение" даже дистанцировалось от АдГ. При этом у данной полистилы всё равно есть стабильные 13-15% в ФРГ, акцентирует эксперт.

"Нет сомнений, что РФ будет всячески пытаться влиять на выборы в Европарламент, чтоб туда прошли лояльные к ней правые силы. Со всеми вытекающими. В том числе в виде снижения поддержки Украины. Уже вскрыты целые сети, огромное количество аккаунтов, каналов, которые курировались из РФ или напрямую велись оттуда. Их блокируют, закрывают. Но они плодятся снова и снова. Однако западные спецслужбы стали в разы внимательнее. Потому что диверсии, российская пропаганда, российские хакеры и боты, шпионы и лоббисты вконец распоясались", – подчеркивает Виталий Бала.

Он надеется, что Запад постарается минимизировать российское влияние на предстоящие выборы. И что после них в руководстве ЕС, Европарламента, Европейского Совета будут те, кто исповедует истинно западные ценности, включая понимание важности поддержки Украины.

Европа предпринимает более решительные шаги

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает следующим образом:

"Похоже, все российские действия последнего времени приводят к обратному эффекту. Путин уверяет, что напал на Украину, в том числе, чтоб НАТО не расширялось. В итоге в Альянс вошли ранее нейтральные Финляндия и Швеция. Сейчас РФ устраивает диверсии в Европе, бряцает ядерным оружием и грозными заявлениями, стараясь снизить поддержку Украины. Как следствие – поддержка нарастает, а европейцы больше вкладываются в безопасность".

Европа, акцентирует эксперт, предпринимает более решительные шаги, делает ответные острые заявления.

"Думаю, если Россия продолжит в том же духе, это лишь усилит антироссийские настроения, что равно проукраинским, – отмечает Дмитрий Воронков. – В конечном итоге, из-за российских провокаций мы можем увидеть присутствие сил НАТО на территории Украины. И уже не в виде инструкторов, а именно военным контингентом – со всеми вытекающими".

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